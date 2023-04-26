Червиченко назвал клуб, чья легенда – Кокорин

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возмущение нападающего Александра Кокорина, что его не считают легендой «Динамо».

«Я немного удивлен дискуссией. Странно когда люди сами о себе начинают говорить, оценивая легендарность. Должно пройти время, болельщик сам решит, кто ему по сердцу, кто заслужил. Легенды – это что-то аховое, суперзаслуженное.

Вальбуэна – легенда? Это цирк какой-то. Легенда «Динамо» – это Лев Иванович Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба – ночного, где он зажигал», – считает Червиченко.