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    Червиченко назвал клуб, чья легенда – Кокорин

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возмущение нападающего Александра Кокорина, что его не считают легендой «Динамо».

    «Я немного удивлен дискуссией. Странно когда люди сами о себе начинают говорить, оценивая легендарность. Должно пройти время, болельщик сам решит, кто ему по сердцу, кто заслужил. Легенды – это что-то аховое, суперзаслуженное.

    Вальбуэна – легенда? Это цирк какой-то. Легенда «Динамо» – это Лев Иванович Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба – ночного, где он зажигал», – считает Червиченко.

    • Кокорин сейчас в кипрском «Арисе».
    • Игрок принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
    • Кокорин был в «Динамо» в 2008-2015 годах, брал с командой бронзу РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5565

      neim 1 час назад

      Кокорин - легенда ночного клуба, а не футбольного, после которого он ходил и размахивал стулом в утренних кафешках ! )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      Baggio1986 2 часа назад

      И легенда Фиорентины

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1747

      Fialet > Baggio1986 1 час назад

      Это точно. Век будут помнить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      гууд 2 часа назад

      если смотреть статистику коки, то хороший атакующий защитник забивает за карьеру больше чем эта легенда нападения...

      0
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      Рейтинг: +136

      Not angry fan 2 часа назад

      Ну, слава Богу, хоть кто-то ещё в адеквате! Чётко и конкретно по делу.

      2
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