Червиченко назвал клуб, чья легенда – Кокорин

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возмущение нападающего Александра Кокорина, что его не считают легендой «Динамо».
«Я немного удивлен дискуссией. Странно когда люди сами о себе начинают говорить, оценивая легендарность. Должно пройти время, болельщик сам решит, кто ему по сердцу, кто заслужил. Легенды – это что-то аховое, суперзаслуженное.
Вальбуэна – легенда? Это цирк какой-то. Легенда «Динамо» – это Лев Иванович Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба – ночного, где он зажигал», – считает Червиченко.
- Кокорин сейчас в кипрском «Арисе».
- Игрок принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
- Кокорин был в «Динамо» в 2008-2015 годах, брал с командой бронзу РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»