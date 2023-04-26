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    Орлов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе клубов РПЛ за второе место.

    «Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан.

    Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию – попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с «Локо», отлично действовал между линиями.

    С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее. Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно.

    «Спартак» я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и «Ростова», – заявил Орлов.

    • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1058

      SLADE2019 6 часов назад

      Спартаку еще играть со всеми тремя конкурентами, насколько я помню. Последняя игра с КС на выезде, что тоже не зер гут. Так что, боюсь, Гена прав. А в принципе, если Спартак и не возьмет медали, то назвать это большой несправедливостью, вряд ли следует.

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      Рейтинг: +1677

      Suvorov51 6 часов назад

      Гена Флюгер как всегда изрыгает ядовитую слюну ПРОМКВАСА. нужно понять, что это его работа и он будет делать все чтобы быть на виду, что то последнее время маловато высказывается Буланов и Мича Шляпа, возможно дают о себе годы, ладно по делу я тоже считаю что ЦДКА будет второй командой, а вот третье место займет Спартак

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      Рейтинг: +936

      эд100 7 часов назад

      фантазёр(пидабол), все его называли...

      0
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      Рейтинг: +5726

      Дядя Серёжа 8 часов назад

      Если бы он Спартак поставил выше, его бы бездомные отмордовали.
      Им всё равно кто, лишь бы не Спартак

      5
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      Рейтинг: +140

      =Cпapтак= > Дядя Серёжа 4 часа назад

      потому что это очкастое существо ненавидит спартак вот и все

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      Рейтинг: +5726

      Дядя Серёжа > =Cпapтак= 3 часа назад

      Мне к примеру плевать на каком зенит, даже если первое. Мы каждый год на своём месте, а завистники плевать что пишут, у нас страна всеобщей грамотности. Спасибо дедушке Ильичу...

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