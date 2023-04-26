Орлов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Спартаку еще играть со всеми тремя конкурентами, насколько я помню. Последняя игра с КС на выезде, что тоже не зер гут. Так что, боюсь, Гена прав. А в принципе, если Спартак и не возьмет медали, то назвать это большой несправедливостью, вряд ли следует.
Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе клубов РПЛ за второе место.
«Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан.
Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию – попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с «Локо», отлично действовал между линиями.
С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее. Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно.
«Спартак» я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и «Ростова», – заявил Орлов.
- «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 очков.