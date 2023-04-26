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Орлов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

26 апреля 2023, 00:14
4

Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе клубов РПЛ за второе место.

«Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан.

Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию – попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с «Локо», отлично действовал между линиями.

С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее. Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно.

«Спартак» я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и «Ростова», – заявил Орлов.

  • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1682481689
Если бы он Спартак поставил выше, его бы бездомные отмордовали. Им всё равно кто, лишь бы не Спартак
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эд100
1682485100
фантазёр(пидабол), все его называли...
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SLADE2019
1682489280
Спартаку еще играть со всеми тремя конкурентами, насколько я помню. Последняя игра с КС на выезде, что тоже не зер гут. Так что, боюсь, Гена прав. А в принципе, если Спартак и не возьмет медали, то назвать это большой несправедливостью, вряд ли следует.
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