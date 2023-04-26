Орлов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе клубов РПЛ за второе место.

«Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан.

Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию – попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с «Локо», отлично действовал между линиями.

С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее. Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно.

«Спартак» я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и «Ростова», – заявил Орлов.