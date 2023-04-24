Червиченко: «Из-за такой игры «Спартака» все и говорят о низком уровне РПЛ»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

Москвичи уступали 0:2 до 63-й минуты.

«Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

«Краснодар» 4-й раз за сезон РПЛ упустил преимущество в 2 мяча.

«Краснодар» – очень странная команда. У них на эмблеме бык, и называют они себя «быки». Но были они какими-то плюшевыми быками. Это не первый матч в этом сезоне, где они ведут 2:0. Некоторые умудряются свести в ничью, а то и проиграть. Команда, которая совершенно не умеет держать преимущество. Вместо того, чтобы додавливать соперника, раскрывают двери к своим воротам. Это какой-то лютый позор и непрофессионализм.

Мы видели, что до 60-й минуты, пока Владислав Безбородов не перевернул матч, «Спартак» смотрелся ужасно. Имея таких игроков как Алексис Дуарте, Никита Чернов, Леон Классен нельзя ни на что претендовать в РПЛ. Не говоря о том, чтобы попытаться попасть в тройку. Другие тоже: Даниил Пруцев, Павел Маслов, Михаил Игнатов – это что, игроки команды, которая зимой пузырилась, что станет чемпионом? Совсем нет.

Из-за того, что с такой игрой по итогам чемпионата команда может попасть в тройку, все и говорят о низком уровне чемпионата. И что наш футбол деградирует. Когда люди смотрят такое, наверное, они правы», – сказал Червиченко.