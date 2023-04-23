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    • Бальде рассказал, как принял решение о трансфере в «Спартак»

    Бальде рассказал, как принял решение о трансфере в «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Бальде Кейта рассказал, долго ли думал над предложением клуба.

    – Когда ты уходил из «Кальяри», воспользовавшись специальной опцией в контракте, то попросил агента найти совершенно другой вариант в новой для себя лиге. Почему возникло такое желание?

    – В тот момент мне хотелось изменить абсолютно все: страну, культуру, язык. У меня были различные варианты, в том числе в Италии и Испании, но после обсуждения с семьей остановился именно на возможности поиграть в России. Когда поступило предложение от «Спартака», я стал подробно изучать историю клуба и узнавать больше об игроках из текущего состава. Это был тот самый отличный шанс полностью поменять жизнь, поэтому просто собрал вещи и поехал. Во мне никогда не было страха перед новыми вызовами. Я прекрасно знаю, на что способен как футболист.

    – Быстро принял решение о переходе?

    – Мой агент Федерико Пасторелло рассказал мне о серьезном интересе со стороны «Спартака» и желании главного тренера лично связаться со мной. Мы с Гильермо Абаскалем созвонились по видеосвязи, проговорили час о футболе и жизни, после чего я сразу понял: «Еду!».

    • Бальде в команде с лета.
    • Контракт действует еще 2 года.
    • Осенью Кейта был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    23.04.2023 15:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4998

      Питерский князь 15 часов назад

      Всю жизнь себе испортил.
      Как говорится, каждый несет свой крест сам. До конца жизни не отмоешься от свинного говна.
      :)))

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      Рейтинг: +14461

      Skull_Boy 15 часов назад

      Где еще есть такие идиоты как не в России которые просто так платят 2 млн

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