Бальде рассказал, как принял решение о трансфере в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Бальде Кейта рассказал, долго ли думал над предложением клуба.

– Когда ты уходил из «Кальяри», воспользовавшись специальной опцией в контракте, то попросил агента найти совершенно другой вариант в новой для себя лиге. Почему возникло такое желание?

– В тот момент мне хотелось изменить абсолютно все: страну, культуру, язык. У меня были различные варианты, в том числе в Италии и Испании, но после обсуждения с семьей остановился именно на возможности поиграть в России. Когда поступило предложение от «Спартака», я стал подробно изучать историю клуба и узнавать больше об игроках из текущего состава. Это был тот самый отличный шанс полностью поменять жизнь, поэтому просто собрал вещи и поехал. Во мне никогда не было страха перед новыми вызовами. Я прекрасно знаю, на что способен как футболист.

– Быстро принял решение о переходе?

– Мой агент Федерико Пасторелло рассказал мне о серьезном интересе со стороны «Спартака» и желании главного тренера лично связаться со мной. Мы с Гильермо Абаскалем созвонились по видеосвязи, проговорили час о футболе и жизни, после чего я сразу понял: «Еду!».