Губерниев: «Дзюба отвратительный ведущий – хуже только Слуцкий»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о новом ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***!».
«Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе.
Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа.
Пусть Дзюба лучше уж в футбол играет: у него значительно лучше получается, и он прекрасный футболист», – сказал Губерниев.
- Дзюба и Слуцкий – ведущие «Ну, так нельзя, ***!».
- Проект запустил «Коммент.Шоу».
- 34-летний Дзюба с февраля выступает за «Локомотив».
- Слуцкий в ноябре покинул пост тренера «Рубина».
Источник: «Спорт-Экспресс»