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    • Губерниев: «Дзюба отвратительный ведущий – хуже только Слуцкий»

    Губерниев: «Дзюба отвратительный ведущий – хуже только Слуцкий»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о новом ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***!».

    «Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе.

    Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа.

    Пусть Дзюба лучше уж в футбол играет: у него значительно лучше получается, и он прекрасный футболист», – сказал Губерниев.

    • Дзюба и Слуцкий – ведущие «Ну, так нельзя, ***!».
    • Проект запустил «Коммент.Шоу».
    • 34-летний Дзюба с февраля выступает за «Локомотив».
    • Слуцкий в ноябре покинул пост тренера «Рубина».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7789

      mihail200606 1 час назад

      Ну дзюба то понятно.. Слуцкий очень неплохо комментировал,приятно слушать было, по делу все.. Губерниев заткнулся бы

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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 3 часа назад

      Губерниев сам себя назначил лучшим в биатлоне, а в остальном он ещё хуже Слуцкого. К тому же верещит как потерпевший и пургу несёт невообразимую часто. Ему до Перетурина,Озерова, Махарадзе, Майорова, Маслаченко как до Гвинеи раком

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      Рейтинг: +4345

      fakeid 3 часа назад

      да все г*вно. развелось мудаков, которым дали ютуб, теперь каждый второй блогер, и всем-то нужно поп*здеть о футболе с умными е*альниками, и с матами.

      вот раньше было лучше (как бабка с ностальгией по ссср говорю) )) когда были передачи по тв. типа футбольный клуб с уткиным, или где-то в 2010 "удар головой" с дудём. и всё, никакого трэша и ютуба. черданцев ещё что-то вёл, про международный футбол, кажется, но это я не помню.

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      Рейтинг: +332

      cska1948 > fakeid 2 часа назад

      Черданцев бегал по залу с микрофоном для выступающих в программе Савика Шустера "Третий тайм".

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      Рейтинг: +4345

      fakeid > cska1948 2 часа назад

      и там тоже, наверное. но была какая-то передача с ним, которая шла (внезапно) по каналу ТНТ. и она была про футбол. сейчас такое трудно представить)

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      Рейтинг: +736

      k611 3 часа назад

      Можно по разному относится к Дзюбе и Слуцкому, но сам Губерниев такой уж замечательный ведущий...

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      Рейтинг: +1038

      SLADE2019 > k611 3 часа назад

      Согласен, мнение Губерниева для меня лично последнее будет для решения вопроса - хороший кто ведущий или нет. Нет худа без добра, как говорится, хоть не вижу и не слышу его в последнее время.

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