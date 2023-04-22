Губерниев: «Дзюба отвратительный ведущий – хуже только Слуцкий»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о новом ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***!».

«Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе.

Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа.

Пусть Дзюба лучше уж в футбол играет: у него значительно лучше получается, и он прекрасный футболист», – сказал Губерниев.