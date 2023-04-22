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  • Губерниев: «Дзюба отвратительный ведущий – хуже только Слуцкий»

Губерниев: «Дзюба отвратительный ведущий – хуже только Слуцкий»

22 апреля 2023, 08:51
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о новом ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***!».

«Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе.

Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа.

Пусть Дзюба лучше уж в футбол играет: у него значительно лучше получается, и он прекрасный футболист», – сказал Губерниев.

  • Дзюба и Слуцкий – ведущие «Ну, так нельзя, ***!».
  • Проект запустил «Коммент.Шоу».
  • 34-летний Дзюба с февраля выступает за «Локомотив».
  • Слуцкий в ноябре покинул пост тренера «Рубина».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Слуцкий Леонид Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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k611
1682144036
Можно по разному относится к Дзюбе и Слуцкому, но сам Губерниев такой уж замечательный ведущий...
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ЮНик
1682146230
Губерниев сам себя назначил лучшим в биатлоне, а в остальном он ещё хуже Слуцкого. К тому же верещит как потерпевший и пургу несёт невообразимую часто. Ему до Перетурина,Озерова, Махарадзе, Майорова, Маслаченко как до Гвинеи раком
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mihail200606
1682153467
Ну дзюба то понятно.. Слуцкий очень неплохо комментировал,приятно слушать было, по делу все.. Губерниев заткнулся бы
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