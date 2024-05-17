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    Губерниев объяснил, почему не ждет Промеса в России

    Комментатор Дмитрий Губерниев выразил отношение к освобождению из-под стражи в ОАЭ вингера «Спартака» Квинси Промеса.

    «На фига он нужен в России? Я не жду его здесь. Вообще его ждет голландская тюрьма. Квинси Промес – преступник и должен сидеть в тюрьме.

    Сейчас его выпустили из-под стражи на определенных условия, но покидать страну он все равно не может, потому что скорее всего его ждет экстрадиция в Нидерланды», – сказал Губерниев.

    • Промес был освобожден из-под стражи в Дубае после внесения залога и на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.
    • Футболисту запрещено покидать ОАЭ.
    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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    Источник: РИА Новости

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    Комментарии (1)
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    Filllllll
    1715945885
    А мне, вот, Губерниев на фиг здесь не нужен, и что дальше? У каждого своё мнение, и мнение этого комментатора, не является ничем, кроме его мнения. Если по закону Квинси сможет вернуться и играть, то он это сделает. А Губерниев уже порядком надоел, не расстроюсь, если он уйдёт с ТВ.
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