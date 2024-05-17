Губерниев объяснил, почему не ждет Промеса в России

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил отношение к освобождению из-под стражи в ОАЭ вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«На фига он нужен в России? Я не жду его здесь. Вообще его ждет голландская тюрьма. Квинси Промес – преступник и должен сидеть в тюрьме.

Сейчас его выпустили из-под стражи на определенных условия, но покидать страну он все равно не может, потому что скорее всего его ждет экстрадиция в Нидерланды», – сказал Губерниев.