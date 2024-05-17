Губерниев объяснил, почему не ждет Промеса в России

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил отношение к освобождению из-под стражи в ОАЭ вингера «Спартака» Квинси Промеса.
«На фига он нужен в России? Я не жду его здесь. Вообще его ждет голландская тюрьма. Квинси Промес – преступник и должен сидеть в тюрьме.
Сейчас его выпустили из-под стражи на определенных условия, но покидать страну он все равно не может, потому что скорее всего его ждет экстрадиция в Нидерланды», – сказал Губерниев.
- Промес был освобожден из-под стражи в Дубае после внесения залога и на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.
- Футболисту запрещено покидать ОАЭ.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.