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    • Губерниев высказался о замене Федотова на Игнашевича в ЦСКА

    Губерниев высказался о замене Федотова на Игнашевича в ЦСКА

    Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал возможность приглашения главного тренера «Балтики» Сергей Игнашевич на аналогичную должность в ЦСКА.

    «Насколько понимаю, что у Владимира Федотова сейчас определeнные трения с игроками, может быть, с руководством клуба. А Сергей Игнашевич лучшие годы провeл в ЦСКА. Он – самый титулованный игрок, он играл, он реализовывает себя в роли тренера. Даже несмотря на проблемы «Балтики» в чемпионате, он вышел в финал Кубка.

    Его интеллект, видение футбола, знание футбола очень сильно выросли. Я чрезвычайно рад за Сергея, и ему прямая дорога в ЦСКА. Если его возьмут в армейский клуб тренером – это будет замечательно. Куда уходит Федотов, меня волнует мало, куда-нибудь он уйдeт», – написал Губерниев.

    • ЦСКА, который возглавляет Владимир Федотов, занимает 6-е место в РПЛ с 42 очками после 28 матчей.
    • «Балтика» идет в лиге 15-й с 26 очками. Калининградцы также вышли в суперфинал Кубка России, где встретятся с «Зенитом».

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 15:17
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    Комментарии (10)
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    CSKA57
    1715950342
    Федотова однозначно менять! Ни одна из попоставленных перед ним задач не достигнута!
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    Таврида
    1715951201
    Ивич тоже неплохая кандидатура на пост главного тренера ЦСКА.
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    Spartak_forv@
    1715951445
    Игнашевич сильней Федотова?!
    Ответить
    nik55
    1715952034
    и тебя клоуна в помощь
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    BANNIKOV1970
    1715952417
    Губошлепова стало слишком много
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    алдан2014
    1715952616
    Губерниев,что в футбол играл? Советы раздаёт, совершенно о враиительная личность . Пусть свои лыжи комментирует,и не лезет в футбольные дела,нашелся знаток,Мостового на него нет
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715953211
    Федот довёл коней до двухэтажного автобуса. Гыгыгы
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