Губерниев высказался о замене Федотова на Игнашевича в ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал возможность приглашения главного тренера «Балтики» Сергей Игнашевич на аналогичную должность в ЦСКА.

«Насколько понимаю, что у Владимира Федотова сейчас определeнные трения с игроками, может быть, с руководством клуба. А Сергей Игнашевич лучшие годы провeл в ЦСКА. Он – самый титулованный игрок, он играл, он реализовывает себя в роли тренера. Даже несмотря на проблемы «Балтики» в чемпионате, он вышел в финал Кубка.

Его интеллект, видение футбола, знание футбола очень сильно выросли. Я чрезвычайно рад за Сергея, и ему прямая дорога в ЦСКА. Если его возьмут в армейский клуб тренером – это будет замечательно. Куда уходит Федотов, меня волнует мало, куда-нибудь он уйдeт», – написал Губерниев.