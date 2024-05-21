Агент Гурцкая дал инсайд по будущему Адиева в «Ахмате»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, останется ли Магомед Адиев на посту главного тренера «Ахмата».

Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля.

До лета ему разрешили совмещать посты в клубе и сборной Казахстана.

Грозненцы под руководством нового тренера спаслись от вылета из РПЛ. Их результаты – 5 побед и 3 поражения в 8 турах чемпионата.

– Это очень сложная тема. Грозный – его дом. Он сейчас свою миссию выполнил, оставил «Ахмат» в РПЛ.

У сборной Казахстана скоро начнется новый отборочный цикл. Отбор на ЧМ намного сложнее, но там у него будут международные матчи. Плюс у Адиева очень хорошие отношения с президентом федерации футбола Казахстана.

Дальнейшее совмещение с «Ахматом» невозможно, нужно будет делать выбор.

– Контракт со сборной Казахстана у него до конца года?

– Да, но Казахстан предлагает продление. Я скажу больше: не исключен вариант, что Адиев получит не только сборную Казахстана, но и местный клуб.