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    Агент Гурцкая дал инсайд по будущему Адиева в «Ахмате»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, останется ли Магомед Адиев на посту главного тренера «Ахмата».

    • Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля.
    • До лета ему разрешили совмещать посты в клубе и сборной Казахстана.
    • Грозненцы под руководством нового тренера спаслись от вылета из РПЛ. Их результаты – 5 побед и 3 поражения в 8 турах чемпионата.

    – Это очень сложная тема. Грозный – его дом. Он сейчас свою миссию выполнил, оставил «Ахмат» в РПЛ.

    У сборной Казахстана скоро начнется новый отборочный цикл. Отбор на ЧМ намного сложнее, но там у него будут международные матчи. Плюс у Адиева очень хорошие отношения с президентом федерации футбола Казахстана.

    Дальнейшее совмещение с «Ахматом» невозможно, нужно будет делать выбор.

    – Контракт со сборной Казахстана у него до конца года?

    – Да, но Казахстан предлагает продление. Я скажу больше: не исключен вариант, что Адиев получит не только сборную Казахстана, но и местный клуб.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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