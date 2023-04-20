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    • Аленичев предложил боссам «Спартака» снять чартер и отправить всех легионеров на родину

    Аленичев предложил боссам «Спартака» снять чартер и отправить всех легионеров на родину

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение московского клуба от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

    – Какие эмоции после такой неутешительной игры от «Спартака»?

    – До 70-й минуты я думал, что против «Акрона» играла команда Второй лиги. Я родился в Псковской области, в Великих Луках, – вот там есть такая же команда, которая сегодня играла с «Акроном». И только с 70-й минуты, когда у тольяттинцев начало сводить ноги, появился «Спартак». Но все еще без голевых моментов.

    – Из-за чего такая катастрофа с игрой случилась?

    – У меня сложилось впечатление, что нужно «поблагодарить» селекционный отдал «Спартака» за тех «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в нашу команду.

    У меня есть предложение для руководителей «Спартака» – снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 миллиона евро, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал.

    Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет.

    • «Спартак» вылетел из Кубка России.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «КП»

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +228

      Avitaminoz 18 минут назад

      Ну вот и проснулись стервятники. Все уж было позабыли. Новости про тренеров пошли, эксперты....

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      Рейтинг: +14395

      Алексей З 1 час назад

      Покоритель Тулы и Красноярска разговорился.
      Селекционный отдел надо спросить , для чего держат в составе российский шлак, а не раздают по арендам.
      Без легионеров мы точно будем командой второй лиги.

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      Рейтинг: +24644

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Абаскаль тоже должен улететь этим рейсом.

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      Рейтинг: +22115

      Persona_non_Grata > DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      У него контракт и он ЕГО прежде всего ДОЛЖЕН отрабатывать и вот на его счет у меня пока нет такого категоричного мнения - весной то ему удалось как-то из этого сделать команду, а вот что случилось сейчас - ???

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      Рейтинг: +22115

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А куда доморощенные "таланты" сплавить - в Тюмень или Саратов ??? И упоминая Дуарте, то нельзя не отметить Денисова, который просто "0" в защите ((( И что мы будем делать без Промеса, Мозеса, Мартинса, да и Бальте то всё лучше смотрится чем Милешин ли тот же Игнатов ... Так что лучше - чемодан, вокзал Челябинск или куда там можно сбагрить этот отечественный неликвид !!! (((

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