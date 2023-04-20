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  • Аленичев предложил боссам «Спартака» снять чартер и отправить всех легионеров на родину

Аленичев предложил боссам «Спартака» снять чартер и отправить всех легионеров на родину

20 апреля 2023, 15:26
13

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение московского клуба от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

– Какие эмоции после такой неутешительной игры от «Спартака»?

– До 70-й минуты я думал, что против «Акрона» играла команда Второй лиги. Я родился в Псковской области, в Великих Луках, – вот там есть такая же команда, которая сегодня играла с «Акроном». И только с 70-й минуты, когда у тольяттинцев начало сводить ноги, появился «Спартак». Но все еще без голевых моментов.

– Из-за чего такая катастрофа с игрой случилась?

– У меня сложилось впечатление, что нужно «поблагодарить» селекционный отдал «Спартака» за тех «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в нашу команду.

У меня есть предложение для руководителей «Спартака» – снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 миллиона евро, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал.

Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет.

  • «Спартак» вылетел из Кубка России.
  • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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Источник: «КП»
Россия. Кубок Спартак Акрон Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
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Persona_non_Grata
1681994507
А куда доморощенные "таланты" сплавить - в Тюмень или Саратов ??? И упоминая Дуарте, то нельзя не отметить Денисова, который просто "0" в защите ((( И что мы будем делать без Промеса, Мозеса, Мартинса, да и Бальте то всё лучше смотрится чем Милешин ли тот же Игнатов ... Так что лучше - чемодан, вокзал Челябинск или куда там можно сбагрить этот отечественный неликвид !!! (((
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DOCTOR PENALTY
1681994758
Абаскаль тоже должен улететь этим рейсом.
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Avitaminoz
1681998674
Ну вот и проснулись стервятники. Все уж было позабыли. Новости про тренеров пошли, эксперты....
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BoevStas1
1682002035
Незнаю по мне Дуарте еще чуть не влился,а игрок интересный и перебегал он всех,специально за ним следил...
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timon2401
1682003354
Действительно))) и будет Пруцев, Маслов, Мелёшин и прочие всех рвать))) Во второй лиге правда
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Romeo 123
1682005583
Всё правильно сказал
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Опорник84
1682010027
У Аленичева конечно осталась обида на команду. Но наши российские футболисты тоже не айс. Без легов ловить совсем будет не чего. Ну кого то надо отправить и домой. Главное что бы тренера не тронули, дали еще сезон поработать, осенью команда была в порядке. А то опять начинай все сначала.
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rash1959
1682058338
А ещё эти псевдоветераны кормятся с клубной кормушки. Насрут и тут же бегут в клубную кассу за бабками. Совету директоров пора проредить эту ведомость.
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