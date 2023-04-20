Аленичев предложил боссам «Спартака» снять чартер и отправить всех легионеров на родину

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение московского клуба от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

– Какие эмоции после такой неутешительной игры от «Спартака»?

– До 70-й минуты я думал, что против «Акрона» играла команда Второй лиги. Я родился в Псковской области, в Великих Луках, – вот там есть такая же команда, которая сегодня играла с «Акроном». И только с 70-й минуты, когда у тольяттинцев начало сводить ноги, появился «Спартак». Но все еще без голевых моментов.

– Из-за чего такая катастрофа с игрой случилась?

– У меня сложилось впечатление, что нужно «поблагодарить» селекционный отдал «Спартака» за тех «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в нашу команду.

У меня есть предложение для руководителей «Спартака» – снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 миллиона евро, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал.

Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет.