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    Президент Ла Лиги Тебас: «Мы не будем менять правила, чтобы Месси вернулся»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о желании «Барселоны» вернуть Лионеля Месси из «ПСЖ».

    «Пока это невозможно, но еще есть время. Я поклонник Лео, считаю его лучшим в мире, но мы не будем менять правила, чтобы он вернулся.

    Думаю, «Барса» может сделать так, чтобы возвращение Месси стало реальностью. Судя по тому, что я читал, он тоже хотел бы вернуться.

    Сегодня сделка невозможна, но у «Барсы» есть шансы. Да, это сложно, но реально», – заявил Тебас.

    • 35-летний Месси в конце июня станет свободным агентом.
    • «Барса» готова платить ему не более 13 миллионов евро «чистыми».
    • При этом клуб рассчитывает заработать на возвращении аргентинца 250-300 миллионов евро в течение следующего сезона.

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    Источник: Marca

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