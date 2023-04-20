Президент Ла Лиги Тебас: «Мы не будем менять правила, чтобы Месси вернулся»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о желании «Барселоны» вернуть Лионеля Месси из «ПСЖ».

«Пока это невозможно, но еще есть время. Я поклонник Лео, считаю его лучшим в мире, но мы не будем менять правила, чтобы он вернулся.

Думаю, «Барса» может сделать так, чтобы возвращение Месси стало реальностью. Судя по тому, что я читал, он тоже хотел бы вернуться.

Сегодня сделка невозможна, но у «Барсы» есть шансы. Да, это сложно, но реально», – заявил Тебас.