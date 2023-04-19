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    В «Барселоне» подсчитали будущий доход от возвращения Месси

    «Барселона» готовит возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Ему предложат контракт на два года – до 2025.

    Коммерческий отдел каталонцев подсчитал, что трансфер Лео поможет клубу заработать в течение следующего сезона 250-300 миллионов евро. В эту сумму входит продажа формы, атрибутики и прочие приходы.

    • Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.
    • Ближайшим летом он станет свободным агентом.
    • Хави хочет использовать нападающего в полузащите.

    Месси снялся в рекламе Louis Vuitton: там намек на возможный уход из «ПСЖ»

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    Источник: Mundo Deportivo

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