В «Барселоне» подсчитали будущий доход от возвращения Месси

«Барселона» готовит возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Ему предложат контракт на два года – до 2025.

Коммерческий отдел каталонцев подсчитал, что трансфер Лео поможет клубу заработать в течение следующего сезона 250-300 миллионов евро. В эту сумму входит продажа формы, атрибутики и прочие приходы.

Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.

Ближайшим летом он станет свободным агентом.

Хави хочет использовать нападающего в полузащите.

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