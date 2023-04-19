Стала известна максимальная зарплата Месси в случае возвращения в «Барселону»

«Барселона» просчитывает финансовые аспекты при подготовке возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

В частности, подсчитано, что официальная зарплата Лео не сможет быть выше 25 миллионов евро в год. Это четверть от того, сколько аргентинец получал в клубе до 2021 года.

При этом чистая зарплата Месси не превысит 13 миллионов. Столько в «Барселоне» сейчас зарабатывает Роберт Левандовски.

Чтобы подписать Месси, «Барселоне» все равно нужно будет кого-то продать. Это необходимо по требованиям финансового фэйр-плей.

Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.

Ближайшим летом он станет свободным агентом.

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