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    Стала известна максимальная зарплата Месси в случае возвращения в «Барселону»

    «Барселона» просчитывает финансовые аспекты при подготовке возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

    В частности, подсчитано, что официальная зарплата Лео не сможет быть выше 25 миллионов евро в год. Это четверть от того, сколько аргентинец получал в клубе до 2021 года.

    При этом чистая зарплата Месси не превысит 13 миллионов. Столько в «Барселоне» сейчас зарабатывает Роберт Левандовски.

    Чтобы подписать Месси, «Барселоне» все равно нужно будет кого-то продать. Это необходимо по требованиям финансового фэйр-плей.

    • Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.
    • Ближайшим летом он станет свободным агентом.
    • Хави хочет использовать нападающего в полузащите.

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    Источник: Sport.es

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