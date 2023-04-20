В «Динамо» высказались о возможном продлении контракта с Захаряном

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил, планирует ли клуб предлагать новое соглашение полузащитнику Арсену Захаряну.

«Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет.

Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу мы будем более точно понимать перспективы по Арсену.

Переговоры по контракту игрока – это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет.

Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», – сказал Гафин.