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    В «Динамо» высказались о возможном продлении контракта с Захаряном

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил, планирует ли клуб предлагать новое соглашение полузащитнику Арсену Захаряну.

    «Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет.

    Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу мы будем более точно понимать перспективы по Арсену.

    Переговоры по контракту игрока – это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет.

    Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», – сказал Гафин.

    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Захаряном интересовались «Челси» и «Галатасарай».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9774

      САДЫЧОК 1 час назад

      Абсолютно средний футболист !

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