ЦСКА сравнял счет в матче с «Уралом» с ошибочного пенальти (Игорь Федотов)

у этого п*дора все пенальти левые, лишь бы пост об этом в телеграме написать, а после продать там же рекламу. хватит уже эту гниду пиарить.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти из кубкового матча ЦСКА – «Урал» (1:1). Он позволил москвичам сравнять счет на 88-й минуте.
- 11-метровый реализовал Хесус Медина.
- Матч в поле обслуживал Кирилл Левников.
- Ответный матч – 3 мая в Екатеринбурге.
«84-я минута, ЦСКА – «Урал».
Очень легковесный 11-метровый удар.
Считаю, что в данном эпизоде следовало продолжить игру.
Да, игрок «Урала» обхватил руками, но не заваливал его. Антон Заболотный почувствовал руки, отставил ноги сзади и упал, не пытаясь двигаться к мячу (по-простому — нарисовал).
Правильное решение: продолжить игру», – считает Федотов.