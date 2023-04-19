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    ЦСКА сравнял счет в матче с «Уралом» с ошибочного пенальти (Игорь Федотов)

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти из кубкового матча ЦСКА – «Урал» (1:1). Он позволил москвичам сравнять счет на 88-й минуте.

    «84-я минута, ЦСКА – «Урал».

    Очень легковесный 11-метровый удар.

    Считаю, что в данном эпизоде следовало продолжить игру.

    Да, игрок «Урала» обхватил руками, но не заваливал его. Антон Заболотный почувствовал руки, отставил ноги сзади и упал, не пытаясь двигаться к мячу (по-простому — нарисовал).

    Правильное решение: продолжить игру», – считает Федотов.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Сегодня, 21:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4292

      fakeid 41 минуту назад

      у этого п*дора все пенальти левые, лишь бы пост об этом в телеграме написать, а после продать там же рекламу. хватит уже эту гниду пиарить.

      1
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      Рейтинг: +17890

      Barmaleushka > fakeid 31 минуту назад

      Не , которые Спартак пробивает все 100%.

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