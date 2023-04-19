ЦСКА сравнял счет в матче с «Уралом» с ошибочного пенальти (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти из кубкового матча ЦСКА – «Урал» (1:1). Он позволил москвичам сравнять счет на 88-й минуте.

11-метровый реализовал Хесус Медина.

Матч в поле обслуживал Кирилл Левников.

Ответный матч – 3 мая в Екатеринбурге.

«84-я минута, ЦСКА – «Урал».

Очень легковесный 11-метровый удар.

Считаю, что в данном эпизоде следовало продолжить игру.

Да, игрок «Урала» обхватил руками, но не заваливал его. Антон Заболотный почувствовал руки, отставил ноги сзади и упал, не пытаясь двигаться к мячу (по-простому — нарисовал).

Правильное решение: продолжить игру», – считает Федотов.