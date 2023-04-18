Очень крутая статистика Гвардиолы: только 3 раза он не становился чемпионом в 13 сезонах

Абсолютно все команды, что он тренировал - были абсолютными гегемонами в своих Чемпионатах на тот момент! Реал был на спаде , а Месси на таком диком ходу вместе с Хави и Иниестой, Баварию наверно сможет тренировать даже Талалаев , А когда он пришел в Ман Сити - это у них что то типо нашего Зенита! посмотреть бы на его работу в клубах типа Милана, Тотенхема или Байера - я уверен , сразу бы все стало на свои места)) К примеру Моуриньо выигрывал Лигу Чемпионов со средненькими Интером и Порту! А Гвардиола после Барселоны что показал в Еврокубках?
Чемпионская гонка в АПЛ выходит на финишную прямую.
«Арсенал» считался фаворитом, но две подряд потери очков с «Ливерпулем» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2) изменили расклады.
Теперь победу в Премьер-лиге пророчат «Манчестер Сити», который 26 апреля примет команду Микеля Артеты на «Этихад Стэдиум».
Победы в чемпионатах – это фишка тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы. В 13 сезонах он только трижды не брал титул.
Возглавляя «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити», испанец не завоевывал чемпионство в сезонах 2011/12, 2016/17 и 2019/20.
При этом команды Гвардиолы, несмотря на любые кризисы, всегда финишировали в тройке лучших.
Есть ли вообще шансы у «Арсенала» против такого доминатора?
Фото: твиттер FTBL