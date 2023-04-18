Очень крутая статистика Гвардиолы: только 3 раза он не становился чемпионом в 13 сезонах

Чемпионская гонка в АПЛ выходит на финишную прямую.

«Арсенал» считался фаворитом, но две подряд потери очков с «Ливерпулем» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2) изменили расклады.

Теперь победу в Премьер-лиге пророчат «Манчестер Сити», который 26 апреля примет команду Микеля Артеты на «Этихад Стэдиум».

Победы в чемпионатах – это фишка тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы. В 13 сезонах он только трижды не брал титул.

Возглавляя «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити», испанец не завоевывал чемпионство в сезонах 2011/12, 2016/17 и 2019/20.

При этом команды Гвардиолы, несмотря на любые кризисы, всегда финишировали в тройке лучших.

Есть ли вообще шансы у «Арсенала» против такого доминатора?

Фото: твиттер FTBL