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  • Президент «Урала» назвал вещь, которая убивает российский футбол

Президент «Урала» назвал вещь, которая убивает российский футбол

17 апреля 2023, 17:33
4

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Урала» в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

  • Гол Федора Чалова с 11‑метрового на 59-й минуте стал победным.
  • Пенальти был назначен после вмешательства VAR.

«Видел выступление Быстрова на «Матч ТВ», Вова все правильно говорит. Благодарен, что есть такие эксперты, которые говорят правду, а не стараются замолчать.

Я придерживаюсь такого же мнения, что и он. Быстров видит, что такие пенальти убивают наш футбол, что ставят левые 11‑метровые, когда идет игра и судья не обращает внимание на эпизод.

Арбитр должен видеть реакцию игроков. Но ведь футболисты ЦСКА не кричали, не апеллировали к судье — они понимали, что это не пенальти. В итоге же матч был остановлен спустя минуты, был придуман пенальти, которого не было. В честь чего?

Он (Владислав Безбородов) же опытный судья, должен был сориентироваться. Ладно, когда в штрафной игроки кричат после нарушения: «Ай! Уф!». Еще можно посмотреть эпизод, а тут был обычный игровой эпизод, за который нам поставили пенальти», — сказал Иванов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1681743554
"Вова всё правильно говорит"..., жаль что это не тот Вова..., а то бы у судей совесть появилась..., а сейчас у них на том месте чё-то выросло.
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the teacher
1681756735
Я сидел прямо напротив того места где было якобы нарушение, видно было что никакого нарушения небыло. Спустя несколько минут вдруг игра останавливается, идет просмотр и назначается пенальти, Вся трибуна вах уе!
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DemSerg
1681760090
Опять начался скулёж из-за пенальти. И никто не видит - наш футбол полумертвый не из-за судейства, а из-за непрофессионализама игроков, низкого качества и малого количества (или недоступности) ДЮСШ, лимита легионеров и убитой инфраструктуры.
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моэм
1681771545
Бесполезняк....среди двух равных по команд ЦСКА и Урала , столичная ВСЕГДА будет более равной .
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