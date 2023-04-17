Президент «Урала» назвал вещь, которая убивает российский футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Урала» в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Гол Федора Чалова с 11‑метрового на 59-й минуте стал победным.

Пенальти был назначен после вмешательства VAR.

«Видел выступление Быстрова на «Матч ТВ», Вова все правильно говорит. Благодарен, что есть такие эксперты, которые говорят правду, а не стараются замолчать.

Я придерживаюсь такого же мнения, что и он. Быстров видит, что такие пенальти убивают наш футбол, что ставят левые 11‑метровые, когда идет игра и судья не обращает внимание на эпизод.

Арбитр должен видеть реакцию игроков. Но ведь футболисты ЦСКА не кричали, не апеллировали к судье — они понимали, что это не пенальти. В итоге же матч был остановлен спустя минуты, был придуман пенальти, которого не было. В честь чего?

Он (Владислав Безбородов) же опытный судья, должен был сориентироваться. Ладно, когда в штрафной игроки кричат после нарушения: «Ай! Уф!». Еще можно посмотреть эпизод, а тут был обычный игровой эпизод, за который нам поставили пенальти», — сказал Иванов.