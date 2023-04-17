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    «Лучшая Лига Мира добралась до Китая»: официальное заявление Первой лиги

    Матчи Первой лиги будут транслироваться в Китае.

    «Лучшая Лига Мира добралась до Китая.

    ФНЛ договорилась о трансляции матчей Первой лиги в Китае. Договор заключен до конца текущего сезона 2022/2023 года с возможностью пролонгации.

    Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Douyin.

    Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура Первой лиги», – говорится в заявлении Первой лиги.

    • Китай заплатит 900 тысяч рублей за трансляцию матчей Первой лиги.
    • Сообщалось, что Китай хочет приобрести права на показ матчей РПЛ.
    • Сторона предложила 50 тысяч долларов.

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    Источник: телеграм-канал Первой лиги

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    Сегодня, 17:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24605

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Теперь на Лучшую Лигу Мира будут смотреть слегка прищуренным взглядом. )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1144

      Таврида 45 минут назад

      Нет никаких сомнений, миллиарды китайцев положат болт на все свои дела, чтобы посмотреть матч КАМАЗ - Шинник...

      0
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