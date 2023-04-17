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  • «Лучшая Лига Мира добралась до Китая»: официальное заявление Первой лиги

«Лучшая Лига Мира добралась до Китая»: официальное заявление Первой лиги

17 апреля 2023, 17:10
4

Матчи Первой лиги будут транслироваться в Китае.

«Лучшая Лига Мира добралась до Китая.

ФНЛ договорилась о трансляции матчей Первой лиги в Китае. Договор заключен до конца текущего сезона 2022/2023 года с возможностью пролонгации.

Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Douyin.

Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура Первой лиги», – говорится в заявлении Первой лиги.

  • Китай заплатит 900 тысяч рублей за трансляцию матчей Первой лиги.
  • Сообщалось, что Китай хочет приобрести права на показ матчей РПЛ.
  • Сторона предложила 50 тысяч долларов.

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Источник: телеграм-канал Первой лиги
Россия. Первая лига
Комментарии (4)
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Таврида
1681743367
Нет никаких сомнений, миллиарды китайцев положат болт на все свои дела, чтобы посмотреть матч КАМАЗ - Шинник...
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DOCTOR PENALTY
1681744336
Теперь на Лучшую Лигу Мира будут смотреть слегка прищуренным взглядом. )
Ответить
witalik
1682168061
Лиха беда начало. Молодцы Менеджеры Лучшей лиги мира: ввязаться в драку, а там посмотрим. А в Первой лиге парни бьются по-честному, это привлекает. Удачи проекту...
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