«Лучшая Лига Мира добралась до Китая»: официальное заявление Первой лиги

Матчи Первой лиги будут транслироваться в Китае.

«Лучшая Лига Мира добралась до Китая.

ФНЛ договорилась о трансляции матчей Первой лиги в Китае. Договор заключен до конца текущего сезона 2022/2023 года с возможностью пролонгации.

Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Douyin.

Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура Первой лиги», – говорится в заявлении Первой лиги.