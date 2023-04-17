«Лучшая Лига Мира добралась до Китая»: официальное заявление Первой лиги

Матчи Первой лиги будут транслироваться в Китае.
«Лучшая Лига Мира добралась до Китая.
ФНЛ договорилась о трансляции матчей Первой лиги в Китае. Договор заключен до конца текущего сезона 2022/2023 года с возможностью пролонгации.
Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Douyin.
Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура Первой лиги», – говорится в заявлении Первой лиги.
- Китай заплатит 900 тысяч рублей за трансляцию матчей Первой лиги.
- Сообщалось, что Китай хочет приобрести права на показ матчей РПЛ.
- Сторона предложила 50 тысяч долларов.
Источник: телеграм-канал Первой лиги