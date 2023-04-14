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    Гальтье подаст в суд из-за обвинений в расизме

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье обратится в суд из-за обвинений в расизме, сообщает Le Parisien.

    По словам юриста Оливье Мартена, Гальтье был удивлен, когда услышал «оскорбительные и клеветнические обвинения» со стороны экс-директора «Ниццы» Жюльена Фурнье.

    Тренер подаст жалобу в парижскую прокуратуру. Гальтье будет добиваться наказания для Фурнье, а также журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины – тренер считает, что они распространили клевету.

    • Гальтье принял «ПСЖ» летом.
    • До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.

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    Источник: Le Parisien

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