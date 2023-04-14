Гальтье подаст в суд из-за обвинений в расизме

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье обратится в суд из-за обвинений в расизме, сообщает Le Parisien.
По словам юриста Оливье Мартена, Гальтье был удивлен, когда услышал «оскорбительные и клеветнические обвинения» со стороны экс-директора «Ниццы» Жюльена Фурнье.
Тренер подаст жалобу в парижскую прокуратуру. Гальтье будет добиваться наказания для Фурнье, а также журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины – тренер считает, что они распространили клевету.
- Гальтье принял «ПСЖ» летом.
- До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.
Источник: Le Parisien