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    «Манчестер Юнайтед» – «Севилья»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

    • Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Маласья, Каземиро, Забитцер, Фернандеш, Антони, Санчо, Марсьяль.

    Севилья: Буну, Куасси, Маркао, Монтьель, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Ламела.

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    Источник: сайт УЕФА

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