«Манчестер Юнайтед» – «Севилья»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Маласья, Каземиро, Забитцер, Фернандеш, Антони, Санчо, Марсьяль.

Севилья: Буну, Куасси, Маркао, Монтьель, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Ламела.