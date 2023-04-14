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    Защитник «МЮ» сломал ногу в матче с «Севильей»

    Стали известны подробности травмы защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:2).

    Как написал журналист ESPN Эстебан Эдул, у Мартинеса перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Врачи клуба решают, оперировать игрока или ждать, пока кость срастется сама.

    • 25-летний Мартинес стоит 50 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у аргентинца 27 матчей, гол.
    • Ответный матч с «Севильей» – на следующей неделе.

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    Источник: твиттер Эстебана Эдула

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    Сегодня, 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1467

      Sedoi_Goblin 9 минут назад

      Даже в трансляции было видно,что травма неприятная..

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