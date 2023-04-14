Защитник «МЮ» сломал ногу в матче с «Севильей»

Стали известны подробности травмы защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:2).

Как написал журналист ESPN Эстебан Эдул, у Мартинеса перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Врачи клуба решают, оперировать игрока или ждать, пока кость срастется сама.