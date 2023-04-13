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    Карпин ответил, считает ли он матч с «Зенитом» чемпионским

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча 23-го тура РПЛ против «Зенита».

    – Впереди матч двух лидеров. Есть ощущение, что это игра за золото, или «Зенит» слишком далеко оторвался?

    – Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча.

    Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные.

    Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече.

    • «Ростов» примет «Зенит» в воскресенье, 16 апреля.
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 9-очковым отрывом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18349

      житель СПб 1 час назад

      Слишком большой отрыв? Но напомню Карпину - Карпина, который говорил, что за 10 туров до конца отрыв 10 очков ничего не значит! Надо помнить свои высказывания. А во-вторых, если бы не дельфины в команде Валерия, то был бы Ростов где-нибудь месте на 5-6. Примерно... Одна разница в мячах о многом говорит: у Зенита - +50, у Ростова - +10...

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