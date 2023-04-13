Карпин ответил, считает ли он матч с «Зенитом» чемпионским

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча 23-го тура РПЛ против «Зенита».
– Впереди матч двух лидеров. Есть ощущение, что это игра за золото, или «Зенит» слишком далеко оторвался?
– Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча.
Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные.
Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече.
- «Ростов» примет «Зенит» в воскресенье, 16 апреля.
- Начало матча – в 19:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ с 9-очковым отрывом.
Источник: «Спорт-Экспресс»