Карпин ответил, считает ли он матч с «Зенитом» чемпионским

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча 23-го тура РПЛ против «Зенита».

– Впереди матч двух лидеров. Есть ощущение, что это игра за золото, или «Зенит» слишком далеко оторвался?

– Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча.

Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные.

Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече.