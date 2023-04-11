Анчелотти назвал два способа улучшить футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как усовершенствовать футбол.

«Есть идея ввести чистое время, чтобы избежать огромного числа добавленных минут. Кое-что можно сделать.

Это очень сложный сезон, слишком много матчей. Был чемпионат мира, где участвовали 15 игроков «Реала», затем Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, клубный чемпионат мира в Марокко в феврале.

С 30 декабря по 20 марта мы играли каждые три дня. Мы не смогли добиться стабильности как у «Барселоны».

Нынешний календарь – это абсурд, и с этим тоже надо что-то делать», – сказал Анчелотти.