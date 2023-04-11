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    Анчелотти назвал два способа улучшить футбол

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как усовершенствовать футбол.

    «Есть идея ввести чистое время, чтобы избежать огромного числа добавленных минут. Кое-что можно сделать.

    Это очень сложный сезон, слишком много матчей. Был чемпионат мира, где участвовали 15 игроков «Реала», затем Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, клубный чемпионат мира в Марокко в феврале.

    С 30 декабря по 20 марта мы играли каждые три дня. Мы не смогли добиться стабильности как у «Барселоны».

    Нынешний календарь – это абсурд, и с этим тоже надо что-то делать», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» идет на втором месте в Примере.
    • Отставание от «Барселоны» – 13 очков.

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    Источник: Sky Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4841

      Питерский князь 1 час назад

      Есть идея, взорвать Америку и вернуть ЛЧ в Россию.

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      Рейтинг: +423

      TANNER 3 часа назад

      Убрать недотурниры типа лиг конференций, лиг наций, кубков лиги и тд.Суперкубки играть как и положено,1 матч, а не заниматься порнографией.и сразу станет легче. Чистое время это бестолковая идея, ВАР уже часть эмоций забрал,хоть в дополнительное время кто то может забить,запихнуть и тд. И ввести потолок трансферного бюджета, единый для всех. И всё.Вот что нужно.

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      Рейтинг: +1584

      Suvorov51 > TANNER 2 часа назад

      Да кто на это пойдет, я о трансферном бюджете

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      Рейтинг: +14288

      Алексей З > Suvorov51 1 минуту назад

      Трансферный бюджет и количество матчей, какая взаимосвязь ?

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