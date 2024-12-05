Анчелотти дал оценку игре Мбаппе против «Атлетика»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игровой кризис Килиана Мбаппе.

Вчера мадридцы потерпели гостевое поражение от «Атлетика» со счетом 1:2.

Мбаппе на 68-й минуте не реализовал пенальти – второй подряд.

Француз отыграл матч полностью.

«Возможно, Килиан сейчас не в лучшей форме, но нужно дать ему время на адаптацию. Надо дать ему время на то, чтобы стать лучше.

Когда Винисиус на поле, пенальти исполняет он, и у него хорошо получается. У нас три пенальтиста: Мбаппе, Беллингем и Винисиус», – сказал Анчелотти.