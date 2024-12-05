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    Анчелотти дал оценку игре Мбаппе против «Атлетика»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игровой кризис Килиана Мбаппе.

    • Вчера мадридцы потерпели гостевое поражение от «Атлетика» со счетом 1:2.
    • Мбаппе на 68-й минуте не реализовал пенальти – второй подряд.
    • Француз отыграл матч полностью.

    «Возможно, Килиан сейчас не в лучшей форме, но нужно дать ему время на адаптацию. Надо дать ему время на то, чтобы стать лучше.

    Когда Винисиус на поле, пенальти исполняет он, и у него хорошо получается. У нас три пенальтиста: Мбаппе, Беллингем и Винисиус», – сказал Анчелотти.

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    Источник: Marca

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    05.12.2024 12:12
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    Комментарии (2)
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    FWSPM
    1733398418
    Зачем позорите великий клуб этим никчемным бегунком
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    Spartak_forv@
    1733410978
    6 лет делали мозги с этим трансфером,теперь 6 лет будут просить ждать,чтобы он адаптировался
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