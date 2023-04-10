«Барселона» может побить четыре рекорда в этом сезоне Примеры

«Барселона» проводит очень успешный сезон в чемпионате Испании.

У каталонцев есть шансы обновить четыре значимых рекорда.

1. Наибольшее количество очков

Сейчас у «Барсы» 71 очко в 27 турах. Если обыграют «Жирону», то будет 74 и 10 туров впереди.

Потенциальный максимум – 104 балла в 38 турах. Так много не набирали вообще в топ-5 лигах Европы.

2. Наименьшее количество пропущенных голов

«Барселона» пропустила 9 голов в 27 матчах. Очень надежная оборона!

Так тоже можно замахнуться на общеевропейский рекорд – 15 пропущенных мячей «Челси» в сезоне АПЛ-2004/05.

3. Наибольшее количество «сухих» матчей.

«Барса» отыграла на ноль 20 встреч. Рекорд Примеры, принадлежащий «Депортиво», уже близок – 26 «сухих» матчей за сезон.

4. Наибольшее количество побед

«Барселона» может закончить чемпионат с 33 победами в 38 турах. Это заявка на рекорд как Испании, так и всей Европы. «Ювентусу» удавалось выиграть 31 матч в Серии А – это максимум в топ-5 лигах.

Фото: Keystone Press Agency, AFLO / Global Look Press