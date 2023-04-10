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    «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу судейства в дерби со «Спартаком» (3:3)

    В «Динамо» остались недовольны судейством в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).

    Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть один спорный эпизод.

    «Динамо» действительно обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу оценки эпизода с назначением пенальти в пользу соперника на 84-й минуте игры», – сообщила пресс-служба динамовцев.

    • «Спартак» ушел от поражения благодаря этому пенальти.
    • Его назначили после контакта Эли Дасы и Романа Зобнина.
    • Дерби обслуживал судья Сергей Иванов.

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    Источник: ТАСС

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    10.04.2023 20:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 9 часов назад

      Таких пенальти- каждый второй!

      0
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      Рейтинг: +2610

      шахта Заполярная 10 часов назад

      А что это девочки заныли, судейство не понравилось, а когда Спартак душили все только посмеивались и гадости писали. Не в Спартаке дело, а в судействе наших свистунов. А ЭСК это пустая трата времени.

      1
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З 11 часов назад

      Правильное обращение , пенальти левый.
      Матчи Спартака редко обходятся без судейских ошибок, теперь "помогли" нам.

      1
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      Рейтинг: +19457

      Cleaner 11 часов назад

      Не зря Спартак с судьями закрытую встречу провел. Вот судьишка пенальти левый в ворота Динамо и поставил.

      2
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З > Cleaner 11 часов назад

      Вопросы не Спартаку надо задавать, а судьям.
      Их силой никто не вёз.
      Зачем вы поехали к ФК Спартак , зачем такой прецедент ?
      Местные длббы (гыгыгы) только этого и ждали.

      1
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      Рейтинг: +403

      АлексМак 11 часов назад

      Конечно. Пенальти там в помине не было. Г-н Иванов заранее получил спец. бонус, чтобы только не было поражения. Впочем, всё как обычно, с нашими некоторыми " бывалыми" судьями,- ничего нового,- вытаскивание Сраптака повыше всеми способами...

      2
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      Рейтинг: +1609

      ScarlettOgusania 11 часов назад

      смысла обращаться в эту эскортную комиссию нет, может, и порицание получит Иванов, через неделю снова судить будет, судей не хватает...

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      Рейтинг: +432

      Литейный 4 (returned) 12 часов назад

      Ящик пандоры сви ньи открыли. Теперь ныть стало модным. Гыгыгы

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