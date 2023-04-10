«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу судейства в дерби со «Спартаком» (3:3)

В «Динамо» остались недовольны судейством в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).

Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть один спорный эпизод.

«Динамо» действительно обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу оценки эпизода с назначением пенальти в пользу соперника на 84-й минуте игры», – сообщила пресс-служба динамовцев.