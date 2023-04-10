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  • «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу судейства в дерби со «Спартаком» (3:3)

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу судейства в дерби со «Спартаком» (3:3)

10 апреля 2023, 20:35
5

В «Динамо» остались недовольны судейством в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).

Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть один спорный эпизод.

«Динамо» действительно обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу оценки эпизода с назначением пенальти в пользу соперника на 84-й минуте игры», – сообщила пресс-служба динамовцев.

  • «Спартак» ушел от поражения благодаря этому пенальти.
  • Его назначили после контакта Эли Дасы и Романа Зобнина.
  • Дерби обслуживал судья Сергей Иванов.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (5)
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ScarlettOgusania
1681149701
смысла обращаться в эту эскортную комиссию нет, может, и порицание получит Иванов, через неделю снова судить будет, судей не хватает...
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АлексМак
1681150060
Конечно. Пенальти там в помине не было. Г-н Иванов заранее получил спец. бонус, чтобы только не было поражения. Впочем, всё как обычно, с нашими некоторыми " бывалыми" судьями,- ничего нового,- вытаскивание Сраптака повыше всеми способами...
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шахта Заполярная
1681154579
А что это девочки заныли, судейство не понравилось, а когда Спартак душили все только посмеивались и гадости писали. Не в Спартаке дело, а в судействе наших свистунов. А ЭСК это пустая трата времени.
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Старикан
1681159459
Таких пенальти- каждый второй!
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derrik2000
1681195142
Всё правильно: пусть разберутся, что там по ногам Даса лупил Зобнину во время углового. Если ПО ПРАВИЛАМ лупил, то, значит, по правилам, но я видел, что именно ХОТЕЛ СВАЛИТЬ Романа ногами. Пусть разбираются.
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