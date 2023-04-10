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    Дзюба объяснил нежелание общаться с журналистами

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба признался, что устал от журналистов.

    «Решил здесь [в социальных сетях] сказать, потому что не хочется общаться с журналистами. Устал от всего этого: выигрываешь – ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь – ты мертвый. Устал.

    У нас есть команда, а в командном виде спорта все зависит от коллектива, а он у нас очень хороший. Я рад, что нахожусь здесь, безумно счастлив, что оказался в «Локомотиве».

    У меня нет обид или еще чего-то. Я наслаждаюсь футболом», – сказал Дзюба.

    • «Локо» вчера проиграл «Зениту» – 1:2.
    • Дзюба завершил матч без голевых действий.
    • Нападающий забил 6 голов в 7 матчах за московскую команду.

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    Источник: «Бомбардир»

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