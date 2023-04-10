Дзюба объяснил нежелание общаться с журналистами

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба признался, что устал от журналистов.

«Решил здесь [в социальных сетях] сказать, потому что не хочется общаться с журналистами. Устал от всего этого: выигрываешь – ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь – ты мертвый. Устал.

У нас есть команда, а в командном виде спорта все зависит от коллектива, а он у нас очень хороший. Я рад, что нахожусь здесь, безумно счастлив, что оказался в «Локомотиве».

У меня нет обид или еще чего-то. Я наслаждаюсь футболом», – сказал Дзюба.