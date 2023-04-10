Плющенко высказался о ситуации с Костомаровым

Евгений Плющенко прокомментировал произошедшее с Романом Костомаровым.

«Могу пожелать ему только здоровья, как и все мы. Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается.

Он крепкий и сильный мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья», – сказал Плющенко.