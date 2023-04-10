Плющенко высказался о ситуации с Костомаровым

Евгений Плющенко прокомментировал произошедшее с Романом Костомаровым.
«Могу пожелать ему только здоровья, как и все мы. Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается.
Он крепкий и сильный мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья», – сказал Плющенко.
- 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Sport24