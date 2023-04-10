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    Плющенко высказался о ситуации с Костомаровым

    Евгений Плющенко прокомментировал произошедшее с Романом Костомаровым.

    «Могу пожелать ему только здоровья, как и все мы. Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается.

    Он крепкий и сильный мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья», – сказал Плющенко.

    • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      gwherherh 56 минут назад

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      Рейтинг: +7395

      Старикан 1 час назад

      Зачем это здесь? Где тут футбол?

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      Рейтинг: +71

      Bez Imeni > Старикан 1 час назад

      не нравится, не читай,делов то...

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