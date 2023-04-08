«Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве в субботу, 8 апреля. Начало – в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Соболев, Бальде.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Даса, Скопинцев, Маричаль, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Макаров, Тюкавин, Нгамале.

Судья: Сергей Иванов (Россия)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 48 (4,8 в среднем за матч)

Красные карточки: 5

Фолы в среднем за матч: 20

Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Гол забил Константин Тюкавин.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.90

Ничья – 3.80

Победа «Динамо» – 4.00

Прогноз на матч: тотал голов больше (2,5)

Где смотреть матч Спартак – Динамо