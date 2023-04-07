Кержаков раскрыл обстоятельства своего ухода из «Пари НН»

Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как «Пари НН» отправил его в отставку прошлым летом.

«Со мной обсуждали контракт. Как я даже понял, что мы обо всeм договорились. Я не слышал со стороны гендиректора, что это много, давай ещe только на год или столько точно мы не заплатим.

Наоборот, было то, что всe идеально. «По всем условиям я думаю, что проблем никаких не будет, согласую с руководством», – это говорил Равиль Измайлов на нашей с ним единственной серьeзной встрече, когда мы конкретно обсуждали условия моего трудового соглашения.

За два-три дня до финала Кубка России мы обсуждали, Равиль уже пришeл с тем, что, скорее всего, заходит «Пари» – будет столько-то денег ещe в бюджете. Я ему сказал, что супер – просто топ!

Я сказал, что неужели мы сможем войти в сезон не с бюджетом в 200 миллионов рублей, как было раньше, и появятся реальные шансы кого-то купить. С таким энтузиазмом это всe обсуждал, мы так круто расстались.

Я уже определил даты сборов, мы всe утвердили. Это было решено для меня. Зарплата для нового моего контракта была минимальна из тренеров Премьер-лиги, которые работали в тот год.

А через три дня мне написал мой товарищ, что на финале Кубка в ложе говорили, что Галактионов попрощался со всеми в РФС и сказал, что уходит в Нижний Новгород. Я спросил у Равиля. Он сказал, что это неправда.

После свадебного путешествия, 14 июня, я собирал чемоданы вечером, потому что 15-го должен был прилететь в Москву, а 16-го утром поехать в Нижний на сборы.

Это было реально так. Мы складываем вещи в чемоданы, мне звонит Равиль и говорит о том, что у них будет новый тренер», – сказал Кержаков.