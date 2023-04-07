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Кержаков раскрыл обстоятельства своего ухода из «Пари НН»

7 апреля 2023, 15:15
2

Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как «Пари НН» отправил его в отставку прошлым летом.

«Со мной обсуждали контракт. Как я даже понял, что мы обо всeм договорились. Я не слышал со стороны гендиректора, что это много, давай ещe только на год или столько точно мы не заплатим.

Наоборот, было то, что всe идеально. «По всем условиям я думаю, что проблем никаких не будет, согласую с руководством», – это говорил Равиль Измайлов на нашей с ним единственной серьeзной встрече, когда мы конкретно обсуждали условия моего трудового соглашения.

За два-три дня до финала Кубка России мы обсуждали, Равиль уже пришeл с тем, что, скорее всего, заходит «Пари» – будет столько-то денег ещe в бюджете. Я ему сказал, что супер – просто топ!

Я сказал, что неужели мы сможем войти в сезон не с бюджетом в 200 миллионов рублей, как было раньше, и появятся реальные шансы кого-то купить. С таким энтузиазмом это всe обсуждал, мы так круто расстались.

Я уже определил даты сборов, мы всe утвердили. Это было решено для меня. Зарплата для нового моего контракта была минимальна из тренеров Премьер-лиги, которые работали в тот год.

А через три дня мне написал мой товарищ, что на финале Кубка в ложе говорили, что Галактионов попрощался со всеми в РФС и сказал, что уходит в Нижний Новгород. Я спросил у Равиля. Он сказал, что это неправда.

После свадебного путешествия, 14 июня, я собирал чемоданы вечером, потому что 15-го должен был прилететь в Москву, а 16-го утром поехать в Нижний на сборы.

Это было реально так. Мы складываем вещи в чемоданы, мне звонит Равиль и говорит о том, что у них будет новый тренер», – сказал Кержаков.

  • Кержаков в прошлом сезоне финишировал с «Пари НН» на 11-м месте.
  • В этом сезоне команда идет на 13-й позиции (зона стыков).
  • После ухода Кержакова нижегородцев возглавляли уже 3 тренера – Галактионов, Артем Горлов и Сергей Юран.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (2)
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Genchik92
1680870749
Ох этот Равиль ....
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ilichkadr
1680870970
Ужас!!! Не интервью, а какой набор не связанных между собой слов. и выражений. Такое ощущение, что писал человек абсолютно не владеющий языком внятной письменной речи.
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