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    Кержаков раскрыл обстоятельства своего ухода из «Пари НН»

    Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как «Пари НН» отправил его в отставку прошлым летом.

    «Со мной обсуждали контракт. Как я даже понял, что мы обо всeм договорились. Я не слышал со стороны гендиректора, что это много, давай ещe только на год или столько точно мы не заплатим.

    Наоборот, было то, что всe идеально. «По всем условиям я думаю, что проблем никаких не будет, согласую с руководством», – это говорил Равиль Измайлов на нашей с ним единственной серьeзной встрече, когда мы конкретно обсуждали условия моего трудового соглашения.

    За два-три дня до финала Кубка России мы обсуждали, Равиль уже пришeл с тем, что, скорее всего, заходит «Пари» – будет столько-то денег ещe в бюджете. Я ему сказал, что супер – просто топ!

    Я сказал, что неужели мы сможем войти в сезон не с бюджетом в 200 миллионов рублей, как было раньше, и появятся реальные шансы кого-то купить. С таким энтузиазмом это всe обсуждал, мы так круто расстались.

    Я уже определил даты сборов, мы всe утвердили. Это было решено для меня. Зарплата для нового моего контракта была минимальна из тренеров Премьер-лиги, которые работали в тот год.

    А через три дня мне написал мой товарищ, что на финале Кубка в ложе говорили, что Галактионов попрощался со всеми в РФС и сказал, что уходит в Нижний Новгород. Я спросил у Равиля. Он сказал, что это неправда.

    После свадебного путешествия, 14 июня, я собирал чемоданы вечером, потому что 15-го должен был прилететь в Москву, а 16-го утром поехать в Нижний на сборы.

    Это было реально так. Мы складываем вещи в чемоданы, мне звонит Равиль и говорит о том, что у них будет новый тренер», – сказал Кержаков.

    • Кержаков в прошлом сезоне финишировал с «Пари НН» на 11-м месте.
    • В этом сезоне команда идет на 13-й позиции (зона стыков).
    • После ухода Кержакова нижегородцев возглавляли уже 3 тренера – Галактионов, Артем Горлов и Сергей Юран.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    07.04.2023 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 23 часа назад

      Ужас!!! Не интервью, а какой набор не связанных между собой слов. и выражений. Такое ощущение, что писал человек абсолютно не владеющий языком внятной письменной речи.

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      Рейтинг: +203

      Genchik92 23 часа назад

      Ох этот Равиль ....

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