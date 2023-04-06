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    Биатлонист Латыпов: «Fan ID ввели из-за того, что болельщики часто дерутся»

    Биатлонист Эдуард Латыпов объяснил, почему в РПЛ ввели Fan ID.

    – Fan ID нужно отменить?

    – Не мне решать. Пусть власти думают, это их головная боль. У нас в биатлоне Fan ID не вводили. Нужно найти какой-то консенсус, чтобы болельщикам было удобно.

    Но в любом случае карту болельщика сделали для безопасности – раз человек проходит на стадион и есть его данные, вряд ли он будет обезьянничать.

    – Через некоторое время в биатлоне Fan ID возможен?

    – Всякое может быть. Fan ID же ввели из-за того, что болельщики часто дерутся. Сомневаюсь, что на биатлоне кто-то будет драться.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • На этой неделе стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: Metaratings

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    06.04.2023 17:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +993

      Krics 6 апреля, 21:27

      А в биатлоне стреляют,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka 6 апреля, 20:23

      Как дитё малое .

      0
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