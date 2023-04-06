Биатлонист Латыпов: «Fan ID ввели из-за того, что болельщики часто дерутся»

Биатлонист Эдуард Латыпов объяснил, почему в РПЛ ввели Fan ID.
– Fan ID нужно отменить?
– Не мне решать. Пусть власти думают, это их головная боль. У нас в биатлоне Fan ID не вводили. Нужно найти какой-то консенсус, чтобы болельщикам было удобно.
Но в любом случае карту болельщика сделали для безопасности – раз человек проходит на стадион и есть его данные, вряд ли он будет обезьянничать.
– Через некоторое время в биатлоне Fan ID возможен?
– Всякое может быть. Fan ID же ввели из-за того, что болельщики часто дерутся. Сомневаюсь, что на биатлоне кто-то будет драться.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- На этой неделе стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.
Источник: Metaratings