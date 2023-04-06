«Плоские шутки»: Березуцкий считает, что Дзюбе не хватает интеллекта

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий поделился впечатлениями от участия в ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя, ***».
«Дзюбе не хватает интеллекта, немного плоские шутки. Леонид Викторович же находится в своей тарелке, особенно когда расслабляется. Но тоже бездарно, по большому счету.
Я бы такую передачу посмотрел», – сказал Березуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Дзюба в феврале подписал контракт с «Локо».
- Он действует до лета.
- Игрок стал лучшим в РПЛ в марте.
Источник: «Бомбардир»