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    «Плоские шутки»: Березуцкий считает, что Дзюбе не хватает интеллекта

    Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий поделился впечатлениями от участия в ютуб-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя, ***».

    «Дзюбе не хватает интеллекта, немного плоские шутки. Леонид Викторович же находится в своей тарелке, особенно когда расслабляется. Но тоже бездарно, по большому счету.

    Я бы такую передачу посмотрел», – сказал Березуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Дзюба в феврале подписал контракт с «Локо».
    • Он действует до лета.
    • Игрок стал лучшим в РПЛ в марте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 12:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +738

      egor tikhonov 6 апреля, 17:51

      ну если уж Берёза это понял, то говорить уж тут нечего....)

      0
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      Рейтинг: +29100

      JTherry 6 апреля, 14:47

      "немного плоские шутки...я бы такую передачу посмотрел..."
      ...Васе нравятся плоский юмор и, видимо, сам шутит - ниже пояса... КШ - тихий ужОс..!!!

      1
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      Рейтинг: +1641

      Fialet 6 апреля, 14:09

      Цзюба конечно дебил, Слюнцкий тоже примитивный клоун, но и Березудский не далеко ушёл. Особенно показательно, что сначала обосрал, а потом сказал: "Я бы такую передачу посмотрел".

      0
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 6 апреля, 13:18

      Интеллект - это слово нельзя применять в отношении зюбы, там ноль или даже минус.

      2
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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni 6 апреля, 13:04

      Посмотрел ради интереса минут 5-7 и выключил...Шутки действительно тупые,причём у всех...

      1
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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 12:58

      Мозги не видно, но когда их нет - заметно.

      2
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      Рейтинг: +8161

      nik55 6 апреля, 12:47

      если нет мозгов----какой интеллект

      1
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