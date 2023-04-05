Хиддинк назвал российского футболиста, который будет играть вечно

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о будущем вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Может ли в будущем Акинфеев стать тренером? Он ведь еще не завершил карьеру. Есть ощущение, что Игорь будет играть вечно», — сказал Хиддинк.
- Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру.
- С клубом он выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.
- Вместе с Хиддинком и сборной России вратарь завоевал бронзу Евро-2008.
10 фактов об Акинфееве: почему не уехал в Европу, как дебютировал в ЦСКА, как врач лечил его бутербродом
Источник: «РБ Спорт»