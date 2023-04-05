Хиддинк назвал российского футболиста, который будет играть вечно

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о будущем вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Может ли в будущем Акинфеев стать тренером? Он ведь еще не завершил карьеру. Есть ощущение, что Игорь будет играть вечно», — сказал Хиддинк.

Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру.

С клубом он выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.

Вместе с Хиддинком и сборной России вратарь завоевал бронзу Евро-2008.

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