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    Хиддинк назвал российского футболиста, который будет играть вечно

    Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о будущем вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Может ли в будущем Акинфеев стать тренером? Он ведь еще не завершил карьеру. Есть ощущение, что Игорь будет играть вечно», — сказал Хиддинк.

    • Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру.
    • С клубом он выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.
    • Вместе с Хиддинком и сборной России вратарь завоевал бронзу Евро-2008.

    10 фактов об Акинфееве: почему не уехал в Европу, как дебютировал в ЦСКА, как врач лечил его бутербродом

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2023 14:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 5 апреля, 15:15

      До Буффона Игорьку ещё далеко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +707

      k611 5 апреля, 15:13

      Акинфеев легенда своего клуба. Пока есть силы пусть играет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 5 апреля, 14:56

      Да, Игорь феномен.

      1
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