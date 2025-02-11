Акинфеев рассказал о конфликтах с китайцами: «Драка с ними неизбежна»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о потасовке с футболистами «Циндао Вест Кост».

Инцидент произошел во время товарищеского матча 7 февраля.

Армейцы одержали победу со счетом 2:1.

– В последнем матче с китайцами произошла заварушка. Ты потом рассказывал, что у тебя драки и посерьезнее были.

– Если брать наших китайских друзей, то первая моя драка состоялась с ними в Москве.

Сборная Москвы в Сокольниках проводила то ли товарищеский матч, то ли турнир был в манеже «Спартака». Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой.

Что мне запомнилось, они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате.

На сборах у нас были матчи с китайскими командами, которые всегда заканчивались потасовкой. Та игра, что была крайней, я также сказал, что драка неизбежна. Поэтому держался подальше, чтобы приемчик не получить.

– Что посоветуешь в такой ситуации? Были те, кто был готов пойти драться.

– На самом деле Артем Шуманский немного неправильно себя повел. Был жесткий подкат, никому не нравится, когда против тебя жестко играют. Они отреагировали так, особенно восьмой номер. Ребята хотели его поймать, но слава богу, его поменяли.

Это сборы, никому не нужны эти драки, скандалы. Надо более лояльно относиться к тренировочному процессу и играм.