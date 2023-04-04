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    Мостовой: «Узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России. Вы издеваетесь?»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение московского клуба от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    • «Урал» победил «Спартак» по сумме двух матчей (3:2) и вышел в финал Пути РПЛ.
    • «Спартак» вылетел в Путь Регионов.

    «Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?

    То есть «Урал» и «Спартак» могут встретиться в финале? Или «Урал», обыгравший «Спартак», может не выйти в финал, а «Спартак» — выйти? Кто-нибудь видел такое в Европе? Полная глупость», — сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2023 19:32
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +18401

      ilichkadr 3 часа назад

      Всё правильно сказал Мостовой. Придумать дурнее формат розыгрыша Кубка России
      ( Команда проиграла, но не вылетела) крайне проблематично даже великому комбинатору. Игры плей-офф в Пути РПЛ попросту ничего не значат....

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      Рейтинг: +4496

      Oldtrafford83 4 часа назад

      Саш? А ты точно хочешь тренировать если даже правил не знаешь!

      0
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      Рейтинг: +2578

      шахта Заполярная 14 часов назад

      Ужас. И это "эксперт" с ср*ч тв. Лучше бы помолчал, хотя понос трудно удержать.

      0
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      Рейтинг: +3624

      Эном айс 15 часов назад

      Прекрасная схема, прекрасный регламент. Когда ещё посмотришь кубковые матчи с таким удовольствием и неожиданной бонусной интригой в виде "проиграл, но не проиграл".)
      Всё лучше , чем прошлые турниры "Обрезаный кожаный мяч", на который никто и не ходил...

      1
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      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) 16 часов назад

      Сами же сви ньи придумали этот регламент Кубка. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +991

      Krics 16 часов назад

      Гражданин недружественный страны,экс игрок Сельты,на хрен не нужен,а вот экс игрок Спартака уже вызывает интерес,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania 16 часов назад

      может, это и глупость, как говорит Мост, но скорее всего так и будет...

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      Рейтинг: +14089

      Алексей З 16 часов назад

      Глупость редчайшая , но странно что Мостовой это только сейчас увидел.

      0
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      Рейтинг: +394

      АлексМак 16 часов назад

      Точно, полная глупость. И будет совсем противно, если следующий кубок сделают по этой идиотской схеме. Вернуть, как раньше было!

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      Рейтинг: +5718

      TOMSON 16 часов назад

      Мостовой вроде эксперт по РПЛ. Как у эксперта может вызывать удивление нюансы регламента проведения кубка на такой поздней стадии? А при условии, что это все уже перетиралось с Зенитом?
      Зачем его вообще о чем либо спрашивать если он даже в простом разобраться не может?

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      Рейтинг: +26

      Bez Imeni > TOMSON 16 часов назад

      С Зенитом другая ситуация была

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      Рейтинг: +5718

      TOMSON > Bez Imeni 15 часов назад

      Какая другая?

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      Рейтинг: +26

      Bez Imeni > TOMSON 14 часов назад

      Зенит сразу в нижний сетке играл

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