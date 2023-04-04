Мостовой: «Узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России. Вы издеваетесь?»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение московского клуба от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

«Урал» победил «Спартак» по сумме двух матчей (3:2) и вышел в финал Пути РПЛ.

«Спартак» вылетел в Путь Регионов.

«Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?

То есть «Урал» и «Спартак» могут встретиться в финале? Или «Урал», обыгравший «Спартак», может не выйти в финал, а «Спартак» — выйти? Кто-нибудь видел такое в Европе? Полная глупость», — сказал Мостовой.