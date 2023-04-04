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  • Мостовой: «Узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России. Вы издеваетесь?»

Мостовой: «Узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России. Вы издеваетесь?»

4 апреля 2023, 19:32
23

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение московского клуба от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

  • «Урал» победил «Спартак» по сумме двух матчей (3:2) и вышел в финал Пути РПЛ.
  • «Спартак» вылетел в Путь Регионов.

«Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?

То есть «Урал» и «Спартак» могут встретиться в финале? Или «Урал», обыгравший «Спартак», может не выйти в финал, а «Спартак» — выйти? Кто-нибудь видел такое в Европе? Полная глупость», — сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Урал Мостовой Александр
Комментарии (23)
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portero
1680626241
Да идиотская придумка с этим кубком, сделали бы лучше кубок лиги дополнительно, а то испоганили КР..,,
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CSKA57
1680626318
Полнейшая дурь!
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Сам_себе_сказал
1680626380
мда,точно, глупость получается
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Alex Flash
1680627074
такая система была придумана .видимо.чтобы заполнить пустоту в розыгрыше
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ilichkadr
1680627080
Шурик, не переживай так сильно. Хряков и в регионах отымеют, благо есть кому. Быки любят поросят........
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АлексМак
1680628225
Точно, полная глупость. И будет совсем противно, если следующий кубок сделают по этой идиотской схеме. Вернуть, как раньше было!
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ScarlettOgusania
1680628980
может, это и глупость, как говорит Мост, но скорее всего так и будет...
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Эном айс
1680631319
Прекрасная схема, прекрасный регламент. Когда ещё посмотришь кубковые матчи с таким удовольствием и неожиданной бонусной интригой в виде "проиграл, но не проиграл".) Всё лучше , чем прошлые турниры "Обрезаный кожаный мяч", на который никто и не ходил...
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шахта Заполярная
1680637635
Ужас. И это "эксперт" с ср*ч тв. Лучше бы помолчал, хотя понос трудно удержать.
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ilichkadr
1680677413
Всё правильно сказал Мостовой. Придумать дурнее формат розыгрыша Кубка России ( Команда проиграла, но не вылетела) крайне проблематично даже великому комбинатору. Игры плей-офф в Пути РПЛ попросту ничего не значат....
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