Российская шорт-трекистка сменит гражданство на датское

Софья Просвирнова, российская шорт-трекистка, сообщила, что вскоре будет выступать за Данию. Это позволит ей участвовать в международных стартах.

«Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние девять лет. Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работе и желании побеждать я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали.

Реалии таковы, что, пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с [супругом] Виктором положении вынуждает вернуться к отношениям на расстоянии, а меня — быть вдали от семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры.

Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», — написала 25-летняя спортсменка в социальной сети.