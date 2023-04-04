Семин хотел пригласить Дзюбу в «Локомотив»: он рассказал, почему переход сорвался

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в свое время хотел пригласить нападающего Артема Дзюбу в московский клуб.
— Вы же его хотели взять в «Локомотив»?
— Одно время хотел, но не удалось.
— Потому что Илья Геркус, говорят, не захотел?
— Мне сложно сказать, что было дальше, потому что я не знал всех нюансов. Не думаю, что Геркус его тогда не хотел. Думаю, что совет директоров не дал добро. Возможно, просто денег не хватило.
- Дзюба в «Локо» с февраля.
- Его контракт рассчитан до лета.
- У Дзюбы в 6 матчах за команду 6 голов.
Источник: «Спорт-Экспресс»