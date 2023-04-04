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    Семин хотел пригласить Дзюбу в «Локомотив»: он рассказал, почему переход сорвался

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в свое время хотел пригласить нападающего Артема Дзюбу в московский клуб.

    — Вы же его хотели взять в «Локомотив»?

    — Одно время хотел, но не удалось.

    — Потому что Илья Геркус, говорят, не захотел?

    — Мне сложно сказать, что было дальше, потому что я не знал всех нюансов. Не думаю, что Геркус его тогда не хотел. Думаю, что совет директоров не дал добро. Возможно, просто денег не хватило.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Его контракт рассчитан до лета.
    • У Дзюбы в 6 матчах за команду 6 голов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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