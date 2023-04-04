Семин хотел пригласить Дзюбу в «Локомотив»: он рассказал, почему переход сорвался

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в свое время хотел пригласить нападающего Артема Дзюбу в московский клуб.

— Вы же его хотели взять в «Локомотив»?

— Одно время хотел, но не удалось.

— Потому что Илья Геркус, говорят, не захотел?

— Мне сложно сказать, что было дальше, потому что я не знал всех нюансов. Не думаю, что Геркус его тогда не хотел. Думаю, что совет директоров не дал добро. Возможно, просто денег не хватило.