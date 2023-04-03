Орлов объяснил, почему Соболев и Дзюба – игроки разного уровня

Комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающих Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше.

Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» – герой. Ни убавить, ни прибавить», – сказал Орлов.