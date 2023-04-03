Орлов объяснил, почему Соболев и Дзюба – игроки разного уровня

Комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающих Артема Дзюбу и Александра Соболева.
«Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше.
Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» – герой. Ни убавить, ни прибавить», – сказал Орлов.
- «Локомотив» разгромил «Пари НН» со счетом 4:0.
- Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.
- По окончании матча 21-го тура РПЛ форвард сказал: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе».
Источник: «Спорт-Экспресс»