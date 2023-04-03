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    Орлов объяснил, почему Соболев и Дзюба – игроки разного уровня

    Комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающих Артема Дзюбу и Александра Соболева.

    «Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше.

    Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард «Локомотива» – герой. Ни убавить, ни прибавить», – сказал Орлов.

    • «Локомотив» разгромил «Пари НН» со счетом 4:0.
    • Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.
    • По окончании матча 21-го тура РПЛ форвард сказал: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2023 18:43
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 20 часов назад

      То что Соболь уступает Рукаку это правда, но Рукаку тоже был кое-что пока не пошатался по арендам и только в Туле его обучили как нужно играть, но он заартачился и попал в питерскую помойку, вот сейчас порвал с питерской помойкой, начал нормально работать на поле

      1
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      ...
      Рейтинг: +11281

      knikos > Suvorov51 20 часов назад

      Ну-ну , как будто в Питере он мало забивал ...

      1
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      Рейтинг: +17890

      NewLife 20 часов назад

      Соболь, ну научись, наконец, дрочить, чтобы Орлов был спокоен за твои качества. Орлов переобулся в полете, еще недавно высерал беспощадную критику зюбы))

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      Рейтинг: +11281

      knikos > NewLife 20 часов назад

      Ну так ты и научи , что Орлов успокоился . какие дела ?

      0
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      Рейтинг: +17890

      NewLife > knikos 4 часа назад

      Туповато прокомментировал.

      0
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 21 час назад

      Соболев это неликвид. Увалень и симулянт. Гыгыгы

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