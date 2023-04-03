Орлов назвал лучшего нападающего в РПЛ: «Реальная угроза для «Зенита»

Да. Подвинуть такой большой " шкаф" как Дзюба у нас в РПЛ вообще некому, а уж что говорить о нынешних " бразильских " малявках. В Зените сейчас нет таких защитников, которые что-то могут поделать в такой ситуации.
Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».
«Дзюба против «Зенита» — это, безусловно, яркая вывеска. Артем — молодец. Когда хорошо, тогда хорошо. Видно, что он нашел общий язык с тренером, ему там комфортно.
Но и партнеры, надо сказать, у него классные. Какой сильный матч опять провел Пиняев! Выздоровел и набирает обороты Жемалетдинов. Барионов ожил. Симпатичная команда, способная многим потрепать нервы. Прибавляет и прибавляет.
Если бы у железнодорожников после зимней паузы было побольше очков, они могли бы бороться даже за тройку.
Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!
Так что матч «Локомотив» — «Зенит» получится весьма интересным. Защитникам сине-бело-голубых придется попотеть, чтобы нейтрализовать такого Дзюбу — сейчас он представляет реальную угрозу», – сказал Орлов.
- Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
- Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
- «Локо» после прихода Дзюбы покинул зону переходных матчей РПЛ.
Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком