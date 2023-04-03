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    Орлов назвал лучшего нападающего в РПЛ: «Реальная угроза для «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

    «Дзюба против «Зенита» — это, безусловно, яркая вывеска. Артем — молодец. Когда хорошо, тогда хорошо. Видно, что он нашел общий язык с тренером, ему там комфортно.

    Но и партнеры, надо сказать, у него классные. Какой сильный матч опять провел Пиняев! Выздоровел и набирает обороты Жемалетдинов. Барионов ожил. Симпатичная команда, способная многим потрепать нервы. Прибавляет и прибавляет.

    Если бы у железнодорожников после зимней паузы было побольше очков, они могли бы бороться даже за тройку.

    Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!

    Так что матч «Локомотив»«Зенит» получится весьма интересным. Защитникам сине-бело-голубых придется попотеть, чтобы нейтрализовать такого Дзюбу — сейчас он представляет реальную угрозу», – сказал Орлов.

    • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
    • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
    • «Локо» после прихода Дзюбы покинул зону переходных матчей РПЛ.

    Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2023 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4154

      raritet 18 часов назад

      Да. Подвинуть такой большой " шкаф" как Дзюба у нас в РПЛ вообще некому, а уж что говорить о нынешних " бразильских " малявках. В Зените сейчас нет таких защитников, которые что-то могут поделать в такой ситуации.

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