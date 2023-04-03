Орлов назвал лучшего нападающего в РПЛ: «Реальная угроза для «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Дзюба против «Зенита» — это, безусловно, яркая вывеска. Артем — молодец. Когда хорошо, тогда хорошо. Видно, что он нашел общий язык с тренером, ему там комфортно.

Но и партнеры, надо сказать, у него классные. Какой сильный матч опять провел Пиняев! Выздоровел и набирает обороты Жемалетдинов. Барионов ожил. Симпатичная команда, способная многим потрепать нервы. Прибавляет и прибавляет.

Если бы у железнодорожников после зимней паузы было побольше очков, они могли бы бороться даже за тройку.

Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в «Зените» тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!

Так что матч «Локомотив» — «Зенит» получится весьма интересным. Защитникам сине-бело-голубых придется попотеть, чтобы нейтрализовать такого Дзюбу — сейчас он представляет реальную угрозу», – сказал Орлов.

Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.

Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.

«Локо» после прихода Дзюбы покинул зону переходных матчей РПЛ.

Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком