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  • Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА

Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА

2 апреля 2023, 17:25

Нападающий бельгийского «Генка» Майк Трезор лучше всех ассистирует в Европе в этом сезоне (в расчет берутся топ-10 лиг). У 23-летнего футболиста уже 18 голевых пасов в 31 матче чемпионата. Из них семь – со стандартов.

Например, у Кевина Де Брюйне и Лионеля Месси – всего по 13. У Душана Тадича из «Аякса» – 16.

В истории чемпионата Бельгии ни у кого не было ассистов за сезон больше, чем у Трезора.

В августе 2020 года сообщалось, что Трезором интересуется ЦСКА. Трансфер не состоялся.

Сейчас футболист стоит 13 миллионов евро. Контракт у него до 2025 года, но с такой статистикой маловероятно, что атакующий полузащитник отработает соглашение до конца. Однако с точки зрения перехода в большой чемпионат плохо, что у Трезора еще ни одного матча за сборную Бельгии.

Помимо ассистов у Трезора в сезоне чемпионата Бельгии восемь голов.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press.

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Источник: «Бомбардир»
Бельгия. Про-Лига Россия. Премьер-лига Генк ЦСКА Трезор Майк
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