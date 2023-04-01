У России есть предварительные договоренности о матчах с топ-сборными Африки

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о работе по подбору соперников для сборной России.
«Мы ведeм переговоры, но нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи.
В Азиатской конфедерации только массово не играют официальные матчи. В Азии большое количество сборных. И понятно, что наиболее вероятна встреча с командой оттуда.
Ведeм переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договорeнности о проведении товарищеских матчей в этом году», – заявил Митрофанов.
- Россия отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
- Сборная в 2022-м и 2023-м годах провела 5 матчей с соперниками из Азии.
- Команда Валерия Карпина одержала 2 победы и 3 раза сыграла вничью.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого