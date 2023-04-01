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    У России есть предварительные договоренности о матчах с топ-сборными Африки

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о работе по подбору соперников для сборной России.

    «Мы ведeм переговоры, но нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи.

    В Азиатской конфедерации только массово не играют официальные матчи. В Азии большое количество сборных. И понятно, что наиболее вероятна встреча с командой оттуда.

    Ведeм переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договорeнности о проведении товарищеских матчей в этом году», – заявил Митрофанов.

    • Россия отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
    • Сборная в 2022-м и 2023-м годах провела 5 матчей с соперниками из Азии.
    • Команда Валерия Карпина одержала 2 победы и 3 раза сыграла вничью.

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    01.04.2023 14:53
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