У России есть предварительные договоренности о матчах с топ-сборными Африки

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о работе по подбору соперников для сборной России.

«Мы ведeм переговоры, но нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи.

В Азиатской конфедерации только массово не играют официальные матчи. В Азии большое количество сборных. И понятно, что наиболее вероятна встреча с командой оттуда.

Ведeм переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договорeнности о проведении товарищеских матчей в этом году», – заявил Митрофанов.