Самые высокооплачиваемые игроки в топ-5 лигах Европы

Французское издание L'Equipe завершило публикацию рейтинга зарплат в европейских лигах.

Давайте посмотрим, кто лидирует в топ-5 чемпионатах – АПЛ, Примере, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.

АПЛ. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Бельгиец зарабатывает 1,95 млн евро в месяц до вычета налогов.

Его ближайшие преследователи – Эрлинг Холанд и Давид Де Хеа (оба – по 1,83 млн).

Примера. Эден Азар («Реал»)

И снова бельгиец. Правда, в данном случае не такой полезный. Оклад вингера – 2,25 млн евро в месяц до вычета налогов.

Его ближайший преследователь – форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (2,17 млн).

Серия А. Душан Влахович («Ювентус»)

У серба 1,07 млн евро в месяц до вычета налогов. Далее идет группа игроков с одинаковой зарплатой (1 млн).

Бундеслига. Садио Мане («Бавария»)

Сенегалец недавно перебрался в Германию и сразу получил самый высокий оклад – 2 млн евро в месяц до вычета налогов.

В топ-5 по лиге только игроки «Баварии». Ближайшие преследователи Мане – Мануэль Нойер и Томас Мюллер (оба – по 1,66 млн).

Лига 1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Француз лидирует не только в родном чемпионате, но и во всей Европе – 6 млн евро в месяц до вычета налогов.

Соседствуют с Килианом в рейтинге его одноклубники – Неймар (3,675 млн) и Лионель Месси (3,375 млн).

Фото: Keystone Press Agency, SVEN SIMON, www.imago-images.de / Global Look Press