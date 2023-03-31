Самые высокооплачиваемые игроки в топ-5 лигах Европы

Французское издание L'Equipe завершило публикацию рейтинга зарплат в европейских лигах.
Давайте посмотрим, кто лидирует в топ-5 чемпионатах – АПЛ, Примере, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1.
АПЛ. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
Бельгиец зарабатывает 1,95 млн евро в месяц до вычета налогов.
Его ближайшие преследователи – Эрлинг Холанд и Давид Де Хеа (оба – по 1,83 млн).
Примера. Эден Азар («Реал»)
И снова бельгиец. Правда, в данном случае не такой полезный. Оклад вингера – 2,25 млн евро в месяц до вычета налогов.
Его ближайший преследователь – форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (2,17 млн).
Серия А. Душан Влахович («Ювентус»)
У серба 1,07 млн евро в месяц до вычета налогов. Далее идет группа игроков с одинаковой зарплатой (1 млн).
Бундеслига. Садио Мане («Бавария»)
Сенегалец недавно перебрался в Германию и сразу получил самый высокий оклад – 2 млн евро в месяц до вычета налогов.
В топ-5 по лиге только игроки «Баварии». Ближайшие преследователи Мане – Мануэль Нойер и Томас Мюллер (оба – по 1,66 млн).
Лига 1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Француз лидирует не только в родном чемпионате, но и во всей Европе – 6 млн евро в месяц до вычета налогов.
Соседствуют с Килианом в рейтинге его одноклубники – Неймар (3,675 млн) и Лионель Месси (3,375 млн).
Фото: Keystone Press Agency, SVEN SIMON, www.imago-images.de / Global Look Press