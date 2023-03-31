Костомаров выбирает между двумя странами, в которых делать протезирование

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается, но выписывать его из больницы пока не планируют.

По информации «СЭ», 46-летнего спортсмена могут перевести в клинику Германии для установки протезов, но это будет зависеть от его состояния. Близкие Костомарова также могут выбрать центр протезирования в России.

Решение о месте протезирования примет сам Костомаров вместе с женой.