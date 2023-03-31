Агент Бальде прокомментировал новость о возможном уходе Кейта из «Спартака»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста из московского клуба летом.
«Может ли Бальде летом покинуть «Спартак»? Нет», – сказал Пасторелло.
- Сообщалось, что форварда держат в запасе из-за его отношения к тренировкам.
- Московский клуб подписал нападающего в августе.
- С тех пор он поучаствовал только в 3 матчах, проведя на поле 57 минут.
- Несколько месяцев сенегалец пропустил из-за дисквалификации.
Источник: «Спорт-Экспресс»