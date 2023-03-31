В Англии все больше игроков употребляют снюс: у некоторых уже есть зависимость

В Ассоциация профессиональных футболистов Англии заявили о росте числа игроков, которые употребляют снюс – измельченный увлажненный табак.
«После семинаров некоторые наши члены обратились за помощью в связи с зависимостью. Мы опробовали проведение специальных собраний в отдельных клубах, чтобы начать решать эту проблему», – заявил представитель PFA.
- В Великобритании запрещена продажа снюса, однако употребление не наказывается.
- Со снюсом в Англии были замечены некоторые игроки «высокого уровня».
Источник: BBC