В Англии все больше игроков употребляют снюс: у некоторых уже есть зависимость

В Ассоциация профессиональных футболистов Англии заявили о росте числа игроков, которые употребляют снюс – измельченный увлажненный табак.

«После семинаров некоторые наши члены обратились за помощью в связи с зависимостью. Мы опробовали проведение специальных собраний в отдельных клубах, чтобы начать решать эту проблему», – заявил представитель PFA.