Дюков: «Разве российский футбол в изоляции?»

Президент РФС Александр Дюков не согласен с мнением, что российский футбол изолирован от мирового.
«Разве мы находимся в изоляции? Сборная сыграла домашний матч с Ираком. Давайте избегать таких крайних оценок.
Хотел ли я это все оставить и сконцентрироваться на нефтяной отрасли? А вы думаете, там все так радужно? Вы мне предлагаете все посты оставить? Вся наша жизнь борьба, преодолевать трудности интересно.
Конечно, хотелось бы заниматься чисто футбольными вопросами. Сейчас принято политическое решение о приостановке нашего участия, мы сейчас им занимаемся.
Когда я сюда приходил, у меня было определенное видение, стратегия, я верю в потенциал нашего футбола и нахожу в себе силы его реализовать. Это и мотивирует», – сказал Дюков.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Р-Спорт»