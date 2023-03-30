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Дюков: «Разве российский футбол в изоляции?»

30 марта 2023, 23:34
6

Президент РФС Александр Дюков не согласен с мнением, что российский футбол изолирован от мирового.

«Разве мы находимся в изоляции? Сборная сыграла домашний матч с Ираком. Давайте избегать таких крайних оценок.

Хотел ли я это все оставить и сконцентрироваться на нефтяной отрасли? А вы думаете, там все так радужно? Вы мне предлагаете все посты оставить? Вся наша жизнь борьба, преодолевать трудности интересно.

Конечно, хотелось бы заниматься чисто футбольными вопросами. Сейчас принято политическое решение о приостановке нашего участия, мы сейчас им занимаемся.

Когда я сюда приходил, у меня было определенное видение, стратегия, я верю в потенциал нашего футбола и нахожу в себе силы его реализовать. Это и мотивирует», – сказал Дюков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (6)
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NewLife
1680209053
Либо сам дурак, либо нас держит за идиотов. Для полного счастья ему осталось договориться, чтобы сборная сыграла с Эритреей. И никакой изоляции от правильного мира. Только со своим фануйди он изолирует футбол от болельщиков.
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aaaaahhhh
1680209193
дебил.
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Давид59
1680236896
Ну если посадить собаку на цепь и разрешить гулять до предела цепочки, то она ,конечно, свободна. Она же гуляет по двору. Никакой изоляции.
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JTherry
1680244610
"Вся наша жизнь борьба..." ...Дюк-офф живет в параллельном мире, используя рецепты М. Горького...
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alp
1680245324
Да, российский футбол и спорт в изоляции. ну вот нахера тут сопли пузырями надувать и назвать белое черным?
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АЛЕКС 58
1680250720
Нет,конечно! Он в ..опе!
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