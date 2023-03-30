Дюков: «Разве российский футбол в изоляции?»

Президент РФС Александр Дюков не согласен с мнением, что российский футбол изолирован от мирового.

«Разве мы находимся в изоляции? Сборная сыграла домашний матч с Ираком. Давайте избегать таких крайних оценок.

Хотел ли я это все оставить и сконцентрироваться на нефтяной отрасли? А вы думаете, там все так радужно? Вы мне предлагаете все посты оставить? Вся наша жизнь борьба, преодолевать трудности интересно.

Конечно, хотелось бы заниматься чисто футбольными вопросами. Сейчас принято политическое решение о приостановке нашего участия, мы сейчас им занимаемся.

Когда я сюда приходил, у меня было определенное видение, стратегия, я верю в потенциал нашего футбола и нахожу в себе силы его реализовать. Это и мотивирует», – сказал Дюков.