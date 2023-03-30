Топ-10 лучших центральных защитников мира от FourFourTwo: первое место вас удивит

FourFourTwo составил список лучших центральных защитников мира.
В топ-10 оказались сразу три представителя мадридского «Реала».
Лидером рейтинга стал Давид Алаба.
1. Давид Алаба («Реал» / Австрия)
2. Маркиньос («ПСЖ» / Бразилия)
3. Рубен Диаш («Манчестер Сити» / Португалия)
4. Антонио Рюдигер («Реал» / Германия)
5. Ким Мин-Джэ («Наполи» / Южная Корея)
6. Вильям Салиба («Арсенал» / Франция)
7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» / Нидерланды)
8. Дайот Упамекано («Бавария» / Франция)
9. Эдер Милитао («Реал» / Бразилия)
10. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм» / Аргентина)
Фото: Global Look Press
Источник: FourFourTwo