Рэшфорд в прошлом году отказался от предложения «ПСЖ» с более чем двукратным повышением зарплаты

«ПСЖ» в прошлом году пытался купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Игрок отказался, несмотря на то что ему предлагали зарплату более 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Известно, что зарплата Рэшфорда по контракту с «Манчестер Юнайтед» составляет 200 тысяч в неделю – но только в сезоны, когда команда в Лиге чемпионов. Если манчестерцы не выступают в ЛЧ, как в этом сезоне, то оклад футболиста меньше.

«ПСЖ» интерес к Рэшфорду сохраняет.