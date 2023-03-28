Юран, Писарев, Тихий: «Химки» потратили огромную сумму на выплату компенсаций в этом сезоне

Защитник Дмитрий Тихий расторг контракт с «Химками».

«Дмитрий получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года.

Таким образом у «Химок» уже больше 100 миллионов рублей, которые они спустили только на компенсации: Юран, Писарев и Тихий», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.