Юран, Писарев, Тихий: «Химки» потратили огромную сумму на выплату компенсаций в этом сезоне

Защитник Дмитрий Тихий расторг контракт с «Химками».
«Дмитрий получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года.
Таким образом у «Химок» уже больше 100 миллионов рублей, которые они спустили только на компенсации: Юран, Писарев и Тихий», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.
- Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев жестко обматерил Тихого и Аяза Гулиева.
- Перед этим тренер отстранил футболистов от тренировок.
- Тихий был капитаном «Химок».
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова