Что думаете о сборной и работе Валерия Карпина?

В последнее время есть много критики Валерия Карпина и сборной России. Вот примеры:

Геннадий Зюганов: «Надо готовиться, тренироваться вне зависимости от того, допущен ты до официальных соревнований или нет. Быть немотивированным на посту главного тренера сборной России недопустимо»;

Анзор Кавазашвили: «Валерий Георгиевич, не надо скромничать и не надо в данном вопросе как высочайший профессионал футбола кривляться. Имейте мужской характер. И если вы сегодня не хотите работать главным тренером, то так и говорите: я ухожу. Если вы работаете, то не делаете одолжение нашему футболу»;

Лозунги предыдущих ораторов поддержали некоторые другие депутаты и медийные личности.

Но было много и тех, кто поддержали: Аршавин, игроки сборной и все те, кто стоит близко к футболу.

Теперь вопрос к вам, читателям «Бомбардира» и болельщикам сборной. Как оцениваете работу Валерия Карпина и сборной? Что бы вы поменяли в этой команде и в чем ее недостаток (если вы его видите)?

Фото: официальный сайт РФС