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Что думаете о сборной и работе Валерия Карпина?

28 марта 2023, 15:28
35

В последнее время есть много критики Валерия Карпина и сборной России. Вот примеры:

  • Геннадий Зюганов: «Надо готовиться, тренироваться вне зависимости от того, допущен ты до официальных соревнований или нет. Быть немотивированным на посту главного тренера сборной России недопустимо»;
  • Анзор Кавазашвили: «Валерий Георгиевич, не надо скромничать и не надо в данном вопросе как высочайший профессионал футбола кривляться. Имейте мужской характер. И если вы сегодня не хотите работать главным тренером, то так и говорите: я ухожу. Если вы работаете, то не делаете одолжение нашему футболу»;
  • Лозунги предыдущих ораторов поддержали некоторые другие депутаты и медийные личности.

Но было много и тех, кто поддержали: Аршавин, игроки сборной и все те, кто стоит близко к футболу.

Теперь вопрос к вам, читателям «Бомбардира» и болельщикам сборной. Как оцениваете работу Валерия Карпина и сборной? Что бы вы поменяли в этой команде и в чем ее недостаток (если вы его видите)?

Фото: официальный сайт РФС

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Россия Карпин Валерий
Комментарии (35)
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Красногвардейчик
1680006784
Гнать его надо.....у сборной унылая игра так и осталась
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Snek
1680006828
А зачем нам вообще нужна сборная, которая нигде не играет? Начните с этого, а Карпин тут не причём, он тренирует команду ради того, чтобы тренировать. Это как если бы вы на работе воду из речки черпали и обратно в речку её сливали. Это разве работа? Разве такое занятие кому-то может нравится? Понятное дело сейчас налетят нищеброды, которые будут орать, да вот за такие деньги, я бы тренировал, но как бы они так говорят тупо из зависти, это необъективно.
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Bozigit
1680007588
Честно это не место Карпина. Пока Ростов потолок
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eugen-han
1680008678
Карпин - тренер сборной, а остальное от лукавого. Если честно, то критиковать, ругать и тем более, что увольнять Карпина не за что. Он ещё не сказал своё веское слово в официальных играх сборной. То, что он делает в сборной, никто никогда не делал, и по этому его так критикуют наверное, потому что были несвободны в своем выборе предыдущие тренеры сборной ни внешне - ни внутренне. Результаты сборной неплохие, а будут ещё лучше, но только при Карпине и обратное никто и никогда не докажет, ели его прямо сейчас уволить, как хотят этого недоброжелатели разных мастей.
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Persona_non_Grata
1680010821
А что тут думать - сборную распустить до лучших времен, смысла в ней сейчас нет никакого и определенности в том когда нас допустят до международных соревнований тоже, а играть ради того что бы играть можно и во внутреннем чемпионате. Заодно и деньги сэкономим на з\п тренерского, административного, обслуживания и прочих штабов !
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egor tikhonov
1680015040
хоть кого поставь так и останется, пока этот каламбур в мире по отношению к нам не пройдёт. дай бог это нам увидеть, а не внукам...(
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эд100
1680018950
грустно, потому что можно сколь угодно Карпушу критиковать, а кто лучше? и есть ли смысл обсуждать его, если нет смысла в его замене? для чего? где критерии, по которым кто то будет лучше? и как это проверить на деле в настоящий момент, без реальных вызовов для сборной?
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sochi-2013
1680023258
У этого "тренера" в сборной нет капитана. ЭТО с одним человеком не может определиться, что говорить о полной команде? "Стадо баранов под предводительством льва всегда победит стадо львов под предводительством барана." © Наполеон Бонапарт
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mihail200606
1680023762
Че прицепились к нему.. совмещает ,и хорошо..не думаю,что он спустя рукава к сборной относится..понимает же какие перспективы и что в обще ситуация так себе, вот и срывается..
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maior-60
1680027480
Тренер должен назначаться под конкретную задачу. В ближайшие годы нас никуда не пустят: ни на ЧМ, ни на ЧЕ. Единственная перспектива - выставочные товарняки, притом с теми сборными, которые согласятся. Ну и кому какая разница, кто будет в этих условиях у руля сборной? Если кто-то наивно думает, что сборная в этих товарняках будет грызть соперникам глотки, умирая на поле от запредельного рвения, тот слегка заблуждается. Не трогайте Карпина , он ничем себя не запятнал и в отличие от Мостового занимается реальным делом и довольно неплохо.
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