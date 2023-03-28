Что думаете о сборной и работе Валерия Карпина?

В последнее время есть много критики Валерия Карпина и сборной России. Вот примеры:
- Геннадий Зюганов: «Надо готовиться, тренироваться вне зависимости от того, допущен ты до официальных соревнований или нет. Быть немотивированным на посту главного тренера сборной России недопустимо»;
- Анзор Кавазашвили: «Валерий Георгиевич, не надо скромничать и не надо в данном вопросе как высочайший профессионал футбола кривляться. Имейте мужской характер. И если вы сегодня не хотите работать главным тренером, то так и говорите: я ухожу. Если вы работаете, то не делаете одолжение нашему футболу»;
- Лозунги предыдущих ораторов поддержали некоторые другие депутаты и медийные личности.
Но было много и тех, кто поддержали: Аршавин, игроки сборной и все те, кто стоит близко к футболу.
Теперь вопрос к вам, читателям «Бомбардира» и болельщикам сборной. Как оцениваете работу Валерия Карпина и сборной? Что бы вы поменяли в этой команде и в чем ее недостаток (если вы его видите)?
Фото: официальный сайт РФС
Источник: Бомбардир