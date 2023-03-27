Роналду оторвался от Месси по числу голов за сборную

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду увеличил отрыв от нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси по голам за сборную.
- Роналду сделал по дублю в матчах отбора Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.
- Месси отличился в товарищеской игре с Панамой.
Роналду увеличил отрыв от Месси в списке лучших бомбардиров сборных. Он возглавляет этот рейтинг со 122 голами за сборную Португалии.
Месси идет на третьем месте с 99 голами. Вторую строчку занимает экс-игрок сборной Ирана Али Даеи (109).
Источник: «Бомбардир»