Роналду оторвался от Месси по числу голов за сборную

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду увеличил отрыв от нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси по голам за сборную.

Роналду сделал по дублю в матчах отбора Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.

Месси отличился в товарищеской игре с Панамой.

Роналду увеличил отрыв от Месси в списке лучших бомбардиров сборных. Он возглавляет этот рейтинг со 122 голами за сборную Португалии.

Месси идет на третьем месте с 99 голами. Вторую строчку занимает экс-игрок сборной Ирана Али Даеи (109).